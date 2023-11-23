尿道炎原因｜3種菌引致泌尿道感染！早期與晚期症狀有乜分別？附8大預防重點

尿道炎是泌尿道內有細菌存在而引起的感染，可發生於腎臟、膀胱、尿道、輸尿管以及前列腺部位，而前列腺雖不屬於泌尿道系統，但其會影響男性排尿功能，但受感染者不一定會出現任何徵候與症狀。

誘發泌尿道感染 多因3種細菌所致

衛生福利部健康署指出，最常見引起泌尿道感染的細菌：1.大腸桿菌(存在於大便中)、2.克雷白氏桿菌屬、3.腐生性葡萄球菌。

最基本的就是留取中段尿進行常規檢查，主要是看尿液內是不是有發炎的反應和細菌感染的徵候；其次是做尿液培養、其他如X光、超音波、內視鏡檢查及血液生化、免疫機能的檢驗，則依病情的需要再予以安排。