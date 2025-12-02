心情好差 做咩都無心機？營養師推薦食7種食物減壓增開心感

吃對的食物可以改變心情？有營養師指出，若心情鬱悶、做甚麼事都提不起勁，可能是因為體內的快樂荷爾蒙失衡所致。只要吃7種食物就可以增加開心感覺，改善壞情緒。

甚麼是快樂荷爾蒙？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有時可能甚麼都沒發生的情況下，會出現心情鬱悶、提不起勁的心情，其實是因為體內的快樂荷爾蒙失衡。高敏敏解釋指，快樂荷爾蒙是主要由腦內啡和多巴胺兩者共同產生，兩者的分別如下：

腦內啡：

功能：腦內啡讓人感受到紓緩、興奮和幸福的瞬間快感。它是一種主動釋放的快樂荷爾蒙，能快速讓人感受到快樂。

釋放速度：迅速

持續分泌時間：短暫且即時

產生方式：為緩解壓力疼痛(主動)

甚麼感覺：運動後所感受到的那種痛快感，正是腦內啡在發揮作用。

多巴胺：

功能：多巴胺則是讓我們感覺到滿足和獎勵的化學物質，比如完成任務後的成就感、品嘗甜點的幸福感。多巴胺的釋放速度較慢，但所帶來的快樂感持續時間更久，讓你在長時間內維持愉悅的心情。

釋放速度：緩慢

持續分泌時間：相對持久

產生方式：完成目標後產生愉悅(被動)

甚麼感覺：和朋友聊天的愉快感

營養師高敏敏指，以上兩者在日常生活中構建出了一個「幸福迴路」，一快一穩，一動一靜，共同作用於我們的心情。