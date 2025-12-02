心情好差 做咩都無心機？營養師推薦食7種食物減壓增開心感

吃對的食物可以改變心情？有營養師指出，若心情鬱悶、做甚麼事都提不起勁，可能是因為體內的快樂荷爾蒙失衡所致。只要吃7種食物就可以增加開心感覺，改善壞情緒。
甚麼是快樂荷爾蒙？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有時可能甚麼都沒發生的情況下，會出現心情鬱悶、提不起勁的心情，其實是因為體內的快樂荷爾蒙失衡。高敏敏解釋指，快樂荷爾蒙是主要由腦內啡和多巴胺兩者共同產生，兩者的分別如下：
腦內啡：
- 功能：腦內啡讓人感受到紓緩、興奮和幸福的瞬間快感。它是一種主動釋放的快樂荷爾蒙，能快速讓人感受到快樂。
- 釋放速度：迅速
- 持續分泌時間：短暫且即時
- 產生方式：為緩解壓力疼痛(主動)
- 甚麼感覺：運動後所感受到的那種痛快感，正是腦內啡在發揮作用。
多巴胺：
- 功能：多巴胺則是讓我們感覺到滿足和獎勵的化學物質，比如完成任務後的成就感、品嘗甜點的幸福感。多巴胺的釋放速度較慢，但所帶來的快樂感持續時間更久，讓你在長時間內維持愉悅的心情。
- 釋放速度：緩慢
- 持續分泌時間：相對持久
- 產生方式：完成目標後產生愉悅(被動)
- 甚麼感覺：和朋友聊天的愉快感
營養師高敏敏指，以上兩者在日常生活中構建出了一個「幸福迴路」，一快一穩，一動一靜，共同作用於我們的心情。
7種食物減壓增開心感
營養師高敏敏指，要維持良好的心情，不必依賴外力，從飲食入手，補充相關的營養素是個不錯的選擇：
1. 色胺酸：
- 食物來源：雞胸肉、豆製品、南瓜籽、香蕉
- 功效：色胺酸是血清素的前體，有助於穩定情緒、改善睡眠。
2. 維他命B群(B6、B12、葉酸)
- 食物來源：全穀類、深綠葉菜、酵母粉
- 功效：這些維他命幫助神經傳導物質的合成，更容易啟動快樂荷爾蒙的釋放。
3. 鎂：
- 食物來源：杏仁、腰果
- 功效：有助於放鬆肌肉，紓緩焦慮，讓身心進入更放鬆的狀態。
4. Omega-3脂肪酸：
- 食物來源：三文魚、鯖魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃
- 功效：促進腦部健康，調節情緒，減少抑鬱傾向。
5. 可可多酚：
- 食物來源：黑朱古力
- 功效：能促進腦內啡的分泌，帶來幸福的滿足感。
6. 辣椒素：
- 食物來源：辣椒
- 功效：刺激體內釋放腦內啡，帶來類似運動後的微微興奮與快樂感。
7. 益生菌食物：
- 食物來源：乳酪、泡菜
- 功效：腸道被稱為「第二大腦」，攝取好菌可以促進血清素和腦內啡的分泌，使情緒更穩定，心情更加輕盈。
營養師提醒，快樂並不僅僅來自外部的刺激，我們也能透過飲食和生活習慣來逐步建立良好的心情。多動一動、多笑一點、並且選擇營養豐富的食物，能幫助腦內啡和多巴胺自然分泌。