打邊爐咩湯底最唔健康？魚蝦蟹較內臟低脂 沙爹醬、沙茶醬要小心

天氣開始轉涼進入秋天及冬天，又是打邊爐（又稱火鍋）的季節，打邊爐（英文︰hot pot）時很容易不小心攝取過多熱量及脂肪。想食得健康可以多吃魚、蝦、蟹，而且要慎選打邊爐材料，湯底亦是考慮因素之一。

豉油 較沙爹醬沙茶醬麻醬健康 除了打邊爐必食的肥牛及豬肉片，各種內臟、多膏的海鮮、炸的豆製品都屬高脂食物，較低脂的選擇有魚肉、蝦、蟹、魚片、鯪魚肉、菇類及蔬菜瓜果等。醬料亦要注意，沙爹醬、沙茶醬及麻醬等都含有大量脂肪，加入蔥、蒜、芫茜及魚露等的豉油則比較健康。