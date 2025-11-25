熱門搜尋:
立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 日本熊害 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-11-25 17:33:00

打邊爐咩湯底最唔健康？魚蝦蟹較內臟低脂 沙爹醬、沙茶醬要小心

分享：
打邊爐｜火鍋咩湯底最唔健康？材料點揀？魚蝦蟹較內臟低脂 沙爹醬、沙茶醬及麻醬要小心（am730製圖）

打邊爐｜火鍋咩湯底最唔健康？材料點揀？魚蝦蟹較內臟低脂 沙爹醬、沙茶醬及麻醬要小心（am730製圖）

天氣開始轉涼進入秋天及冬天，又是打邊爐（又稱火鍋）的季節，打邊爐（英文︰hot pot）時很容易不小心攝取過多熱量及脂肪。想食得健康可以多吃魚、蝦、蟹，而且要慎選打邊爐材料，湯底亦是考慮因素之一。

不少人喜歡食麻辣湯底。

麻辣湯底屬高脂

香港人打邊爐熱愛麻辣湯底，愈麻愈辣就愈爽，但要留意，麻辣湯、豬骨湯、沙爹湯等，均屬於較高脂肪的湯或，就算食材清淡，都會因湯底而攝取不少熱量。其他較高脂肪湯底包括牛尾湯、內臟湯、魚頭湯及咖喱湯等。要食得健康，番茄湯、芫茜魚片湯、雞湯、昆布湯及麵豉湯等，都是比較清淡及低脂的選擇。

芫荽皮蛋湯底做法│下火食譜 加多一樣材料功效更顯著 祛風解毒健胃

adblk5
打邊爐卡路里多少？（am730製圖） 打邊爐卡路里多少？（am730製圖） 打邊爐卡路里多少？（am730製圖） 打邊爐卡路里多少？（am730製圖）

豉油沙爹醬沙茶醬麻醬健康

除了打邊爐必食的肥牛及豬肉片，各種內臟、多膏的海鮮、炸的豆製品都屬高脂食物，較低脂的選擇有魚肉、蝦、蟹、魚片、鯪魚肉、菇類及蔬菜瓜果等。醬料亦要注意，沙爹醬、沙茶醬及麻醬等都含有大量脂肪，加入蔥、蒜、芫茜及魚露等的豉油則比較健康。

拌麵食譜｜麻醬拌麵、蔥油拌麵、炸醬拌麵等5種醬汁教學

先食蔬菜可增加飽足感。

打邊爐應先食菜

另外，如果想減少攝取熱量，或想避免食得太多，可先進食蔬菜，以增加飽足感，進食時亦應注意均衡飲食，多食蔬菜、瓜類及菇類。

湯麵湯底食譜｜雞湯/魚湯/豬骨湯/等5種健康又簡單做法 告別味精打邊爐都得！

醬汁做法｜泰式酸辣汁、秘製麻醬等5款減肥低脂醬料自製教學

消化道癌症｜華人最常見癌症之一 飲食上有6點要注意！（am730製圖） 消化道癌症｜華人最常見癌症之一 飲食上有6點要注意！（am730製圖） 消化道癌症｜華人最常見癌症之一 飲食上有6點要注意！（am730製圖） 消化道癌症｜華人最常見癌症之一 飲食上有6點要注意！（am730製圖）

ADVERTISEMENT

周身骨痛？貼佢啦！送健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼

ad

 
 