打邊爐咩湯底最唔健康？魚蝦蟹較內臟低脂 沙爹醬、沙茶醬要小心

天氣開始轉涼進入秋天及冬天，又是打邊爐（又稱火鍋）的季節，打邊爐（英文︰hot pot）時很容易不小心攝取過多熱量及脂肪。想食得健康可以多吃魚、蝦、蟹，而且要慎選打邊爐材料，湯底亦是考慮因素之一。
麻辣湯底屬高脂
香港人打邊爐熱愛麻辣湯底，愈麻愈辣就愈爽，但要留意，麻辣湯、豬骨湯、沙爹湯等，均屬於較高脂肪的湯或，就算食材清淡，都會因湯底而攝取不少熱量。其他較高脂肪湯底包括牛尾湯、內臟湯、魚頭湯及咖喱湯等。要食得健康，番茄湯、芫茜魚片湯、雞湯、昆布湯及麵豉湯等，都是比較清淡及低脂的選擇。
豉油較沙爹醬沙茶醬麻醬健康
除了打邊爐必食的肥牛及豬肉片，各種內臟、多膏的海鮮、炸的豆製品都屬高脂食物，較低脂的選擇有魚肉、蝦、蟹、魚片、鯪魚肉、菇類及蔬菜瓜果等。醬料亦要注意，沙爹醬、沙茶醬及麻醬等都含有大量脂肪，加入蔥、蒜、芫茜及魚露等的豉油則比較健康。
打邊爐應先食菜
另外，如果想減少攝取熱量，或想避免食得太多，可先進食蔬菜，以增加飽足感，進食時亦應注意均衡飲食，多食蔬菜、瓜類及菇類。