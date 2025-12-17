浸大中醫飲食養生圖像數據庫 免費開放

中醫素有「治未病」的概念，而飲食養生是治未病的理想方法，因很多日常食材是食物，也是藥材，透過日常飲食就能達到預防疾病、增強體質的目的。浸大中醫藥學院與浸大圖書館合作建立「中醫飲食養生圖像數據庫」，免費開放予公眾使用，以推廣中醫食療養生。

食療養生 浸大中醫藥學院教學科研部副主任及教授陳虎彪教授表示，飲食養生在廣東地區十分流行，如煲湯、喝涼茶，取其清熱解毒、去濕、消暑等功效，以適應嶺南地區潮濕炎熱的氣候引起的症狀，這種食療文化融合民間智慧與中醫藥理論。「是次我們特選藥食兩用的材料去設計食譜，並分為6大類別。」

124 個養生食譜 中醫飲食養生圖像數據庫6大類別包括五穀、花果、茶飲、湯水、藥膳、素食，合共124個養生食譜。食譜圖文並茂地介紹每種食材的功用及配伍，當中部分藥材更會連結到浸大中醫藥學院的「中藥材圖像數據庫」，以得到更全面藥材資訊。

具搜尋功能 為方便大眾找到適合自己的食譜，網頁設有搜尋功能，可以用食材、功效、烹調方法等搜尋。陳虎彪推介以下冬季養生推薦食譜： 羊腩煲(補氣血，開胃健脾)

肉碎蠔粥(補氣血，滋陰潤燥)

黃芪山藥茶(補中益氣，滋陰固表)

椰子雞湯(溫中益氣，補精填髓)

雪耳蓮子杞子紅棗糖水(滋補五藏，益氣和血)

浸大中醫藥學院教學科研部副主任及教授陳虎彪教授