混合治療更有效控制近視

眼科專科醫生周寶姿指出，遺傳、長時間近距離閱讀和接觸電子產品是近視成因之一，而近年研究發現佩戴一般眼鏡亦有可能令近視愈來愈差。「若近視高達800度，患上嚴重眼疾的風險比正常人高，如視網膜脫落高44倍、白內障高12倍、青光眼高14倍、近視性黃斑病變高127倍。」

本港學童的近視比率領先鄰近地區，8歲童更多達36.1%，或增加將來患上嚴重眼疾風險。眼科專科醫生朱瑞俊建議可透過阿托品眼藥水配合近視控制眼鏡或OK鏡作混合治療，可更好地控制近視。

檢驗眼軸長度為關鍵

一般檢驗近視只會檢查度數，從而配一副度數符合的眼鏡，眼科視光師鍾凱靖認為，眼軸長度才是關鍵，「由於每個人眼球不同位置離焦狀態都不同，可使用MRT多光譜屈光地圖儀器，量度眼睛全區域離焦數據，以判斷近視風險、制訂個人化近視控制眼鏡，並監察控制方案的成效。」研究亦指出，使用個人化近視控制眼鏡，可延緩眼軸增長達73.89%。

多種控制方案

控制近視有很多方法，最常見包括使用阿托品眼藥水、佩戴夜間硬性隱形眼鏡(OK鏡)、近視控制眼鏡和近視控制隱形眼鏡。朱瑞俊指每個方法的成效相若亦各有優劣，可按照小朋友的情況選用最合適方案，「而阿托品眼藥水的原理和其他方法不一樣，可以考慮混合治療，即眼藥水配合其中一種控制近視眼鏡，便可以提高近視控制的成效。」