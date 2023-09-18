減肥方法｜減下身脂肪 只要3個步驟

減下身脂肪 只要3個步驟

有很多女士都會埋怨自己為何會有個啤梨身形，當身體開始積聚脂肪，就會先由臀部和大腿開始變胖；而減肥時，往往瘦了面瘦了手也不見臀部有絲毫進步。如果你都有此困擾，不妨跟隨以下方法，或會有意想不到的效果。

2. 重量訓練 不少女士聽到重訓便會怕練到一身壯碩，其實不少人想練得壯碩也不是想達成便可達成，毋須過分憂慮；而且重訓可以幫助收緊下身線條，而建立的肌肉可助提升新陳代謝，長遠較不易復胖。推介幾個動作，深蹲、弓步和踏台階，可以全面訓練到大腿前後和臀部，如果能力許可，可以加上槓鈴或啞鈴作加強，又或多做幾組至力竭。