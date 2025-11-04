減肥方法｜8個加快減脂製造熱量赤字秘訣

減肥最基本原則是製造熱量赤字，不過肌肉量很多時會跟隨一起下跌，有甚麼好方法可以有效減脂之餘，又可盡量保持肌肉量呢？以下的貼士可以幫到你。 蛋白質保留飲食法(PSMF) 吃得太多脂肪和碳水化合物都會致肥，PSMF就盡量減少兩者的攝取量，增加蛋白質進食量。典型PSMF主要蛋白質來源為瘦的肉類如雞、魚，以及低卡蔬菜如西蘭花、菠菜等，其他食物盡量避免。如果體脂比率超過26%(男士)或39%(女士)，可執行2周PSMF，然後停2周，以較平衡的飲食攝取維持體重所需熱量。嘗試4至12周，並持續重訓。至於體脂較低人士，則可於非訓練日執行PSMF，而每周最多兩日。緊記每日必須攝取每公斤體重最少0.73克蛋白質。

更進取的熱量赤字 可依據現有體脂比率，去決定熱量赤字，以達到減脂的目的又盡量減低肌肉流失。如果體脂比率超過26%(男士)或39%(女士)，可以維持體重熱量的四至五成作為熱量赤字，以每日需要2,500卡為例，即只攝取1,250卡至1,500卡。 如體脂為21%至26%(男士)、33%至39%(女士)，熱量赤字可達30%至40%；若體脂14%至21%(男士)、24%至33%(女士)，熱量赤字為20%至30%；體脂10%至14%(男士)、14%至25%(女士)的話，熱量赤字為5%至20%即可。期間記緊維持足夠蛋白質攝取、重訓和充足睡眠，便可將肌肉流失減至最低。