猴痘是甚麼？有甚麼症狀？源頭是否來自猴子？如何治療？香港有猴痘疫苗嗎？

疫症一波未平一波又起，繼新冠肺炎Omicron變異病毒株後，全球多國陸續出現猴痘（Monkeypox）確診個案，引起世界各地關注。到底猴痘患者會出現什麼症狀，傳播途徑及治療方案又有哪幾種？撰文：Bowtie團隊

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猴痘（Monkeypox）是甚麼？

猴痘是由猴痘病毒引起的傳染科疾病，與天花病毒同屬正痘病毒科（Orthopoxvirus）。猴痘症狀與天花相類近，但病情則較輕微，病情的惡化機會亦較低，一般只需給予針對症狀的治療，患者便可以於短時間內自行痊癒，因此亦稱為自限性疾病（Self-limiting disease）。

最早的猴痘案例出現在剛果民主共和國，其後爆發在中非及西非，但近年已屬罕有傳染病。直至本年5月初在英國發生首宗病例，繼而各國逐漸出現爆發，因此再度備受關注，目前該宗個案尚未追蹤到病源，只能估計在本土存在傳播鏈。