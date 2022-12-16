眼疾｜認識黃斑點病變的8件事(上)

黃斑點病變是年長人士視力受損的常見原因，由於中央視力變差，令日常生活如閱讀、用手機及駕駛等都造成影響。據估計，全港可能多達50萬人患病，數目更隨著人口老化而上升。今次就跟大家講講黃斑點病變的8件事，幫助你及早發現威脅的視力病變。
黃斑點是指位於視網中央感光神經細胞最密集的位置，也是分辨顏色的地方，當這些細胞受破壞時，視力便可能永久受損甚至失明。
1. 與遺傳和環境因素有關
黃斑點病變的成因未明，可能是自然老所致，也可能與基因有關，故此有家族病史的人患病風險較高。而吸煙、肥胖、高血壓及高膽固醇等後天因素亦會增加患病風險。
2. 黃斑點病變令中心視力喪失
此病的主要症並非視力全失，而是中央視區出現模糊或變白，以致無法閱讀細小字體或需要額外的光線才能看清楚，顏色亦較為暗淡，直線看起來更會變彎。若出現這些症狀就要盡早求醫。
3. 眼科醫生可以更早發現問題
定期接受眼科檢查，可以幫助更早察覺黃斑點出現異常，及早採取措施減低視力受損的機會。
4. 黃斑點病變分不同的階段和類型
黃斑點病變可以分為早期、中期或晚期，並根據病況分為乾性及濕性兩種，前者是指黃斑點積聚代謝物並逐漸令視網膜上皮萎縮，症狀較為不明顯，視力下降速度較慢，並可惡化至濕性病變。至於濕性黃斑點病變則由脈絡膜血管增生引起，當脆弱的新生血管破裂出血，便可破壞黃斑點的感光細胞，甚至於短時間內導致失明。
餘下4件關於黃斑點病的事情，下回分解。