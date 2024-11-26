瞓太多有害！附不同年齡建議睡眠時間 成年人每日9個鐘內？

香港人工作忙碌，經常以報復式捱夜換取自由時間，長期睡眠不足，容易導致健康轉差，然而睡得太多也未必是好事。
美國國家睡眠基金會(NSF)一分報告將不同年齡層分組，而年紀愈大需要的睡眠時間愈少。
不同年齡建議睡眠時間
初生嬰兒(0至3個月大)：14至17小時
嬰幼兒(4至11個月大)：12至15小時
幼兒(1至2歲)：11至14小時
幼童(3至5歲)：10至13小時
兒童(6至13歲)：9至11小時
青少年(14至17歲)：8至10小時
青年(18至25歲)：7至9小時
成年人(26至64歲)：7至9小時
老年(大於65歲)：7至8小時
睡多久才算是過長？
一日睡超過10小時就算是過長，建議每晚睡約7至8小時為佳。
瞓太多壞處一：增慢性病風險
過去曾有研究指出，每日睡少於6小時的人發生心血管疾病、中風、糖尿病、肥胖及焦慮的機會都會大增，但如果每日的睡眠時間超過8小時，發生上述問題的機會會更高！
瞓太多壞處二：影響專注力
過度睡眠有機會打亂生理時鐘，令大腦日夜顛倒，並影響日常的學習及工作。
瞓太多壞處三：容易腰痠骨痛
長時間躺在床上會令腰部持續受到壓迫，導致腰痠骨痛，另外都可能令腦部血管擴張，壓迫到三叉神經，令身體出現脫水、頭痛及反胃等症狀。