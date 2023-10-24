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健康
2023-10-24 13:20:00

立冬2023｜立冬意思及習俗？吃甚麼最養腎？要早睡晚起做大懶蟲？一文睇清養生宜忌

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立冬2023｜立冬意思及習俗？吃甚麼最養腎？要早睡晚起做大懶蟲？一文睇清養生宜忌

立冬2023｜立冬意思及習俗？吃甚麼最養腎？要早睡晚起做大懶蟲？一文睇清養生宜忌

立冬2023年日期是11月8日（農曆日期︰九月廿五）。廿四節氣中的霜降小雪間。立冬（英文︰the Beginning of Winter）這個節氣到底有甚麼含意？我們在起居飲食上如何調整才可以過得健康？可以奉旨早睡晚起瞓餐飽？現在就為大家逐一說明。

立冬習俗、吃甚麼及建議事項（am730製圖） 立冬習俗、吃甚麼及建議事項（am730製圖） 立冬習俗、吃甚麼及建議事項（am730製圖） 立冬習俗、吃甚麼及建議事項（am730製圖）

立冬是甚麼？

立冬是一年中第十九個節氣，立冬之時，萬物終成，是冬季的開始。過後雨量減少，氣溫漸降，而香港平均溫度約氏23度，但會受北方冷鋒影響，因此會突然有幾天特別冷和大風。中醫則有「萬物皆生於春，長於夏，收於秋，藏於冬，人亦應之。」的說法，應該順應天時以達到養生之效。

冬天

立冬過後雨量減少，氣溫漸降，間中受北方冷鋒影響，會突然有幾天特別冷和大風。

立冬飲食

在飲食上，據中醫五行理論，冬季對應腎臟，所以冬天宜養腎，要多吃黑色的食物，例如黑豆、黑木耳、黑芝麻等；而天氣寒冷，也可進食溫熱護陽食物，例如羊肉、牛肉、栗子、淮山、桂圓等；至於寒涼食物如大閘蟹等蟹類、海蝦、筍等則應少吃。

木耳

多吃黑色食物如木耳、黑豆等，可以養腎。

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補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖） 補腎食物｜冬天應多吃黑色食物（am730製圖）

立冬習俗

過往中國人有「補冬」的習俗，在立冬之時進補，以抵禦寒冬。不過古時相對物質匱乏，而現時卻營養過盛，人參雞湯、藥膳排骨、羊腩煲等間中吃吃無壞，但勿盲目進補，宜先諮詢中醫，根據自己體質補身。另外，立冬也有吃餃子的習俗，相傳東漢醫聖張仲景眼見百姓凍壞耳朵，於是將羊肉、辣椒、當歸、生薑等食材利碎，再用麵粉皮包成耳朵的形狀，並稱為餃耳或餃子，煮熟後成為袪寒嬌耳湯，達到充飢和保暖的作用。

餃子

餃子的起源與立冬有關。

立冬起居

日常生活中，立冬應開始「護陽」、因此日間可讓身體曬太陽吸收陽氣，提升抵抗力；又因為「冬藏」的關係，運動忌太過劇烈，除了出汗太多洩氣之外，心血管劇烈收縮也可能引發不適。另外，冬天要早睡晚起，早睡有利陽氣潛藏及陰精蓄積；晚起則可借助陽光讓人體陽氣升發，令人精神飽滿！所以記得冬天不要熬夜，瞓多啲！睡前也不妨用暖水浸腳，可收保暖和強身健體之效！

睡覺

冬天要早睡晚起，奉旨做大懶蟲！

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