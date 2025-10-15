糖尿病藥物新趨勢！研究觀察GIP/GLP-1有望帶來多重效益

現代人的生活型態容易引發三高、肥胖等慢性代謝問題，長期下來也增加了心肌梗塞、中風等心血管疾病的風險。然而，近年醫界研究有了重大突破，臺北市立聯合醫院仁愛院區心臟內科醫生凌旺業表示，新型的GIP/GLP-1藥物，除了有效控制血糖，還能明顯減重，甚至進一步減少重大心血管事件，成為心臟健康保護的一大利器。

GIP/GLP-1 藥物獲研究證實 亦能控制心血管疾病

凌旺業醫生進一步解釋，過去人們認為這類藥物僅適合糖尿病患者，但近期國際大型臨床研究，如2023年公布的SELECT研究，以及SURPASS-CVOT試驗，紛紛帶來了振奮人心的好消息。根據SELECT試驗結果，接受每周打一次semaglutide(GLP-1類藥物)的患者，不僅平均體重成功減輕超過10%，更顯著降低了20%的心血管疾病風險(包括心肌梗塞和中風)。值得注意的是，參與這項研究的病患甚至多數沒有糖尿病，代表GIP/GLP-1藥物能帶來超越控糖的保護效果。

而另一款備受矚目的雙重機制新藥tirzepatide(GIP/GLP-1雙效藥物)，則在大型SURPASS-CVOT試驗中展現卓越的保護能力，並成功達成非劣性目標，證明其心血管保護效果與已證實有效的GLP-1藥物相比絲毫不遜色，更具雙重控糖、減重及改善代謝的優勢。