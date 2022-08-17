糖尿病｜1招助預防糖尿病 飯後行2分鐘就能降血糖

糖尿病對健康可以造成深遠的影響。愛爾蘭一項研究發現，飯後散步有助降低血糖，從而減低罹患二型糖尿病的風險。而散步的最佳時機是進食後約一小時血糖達至最高時，這時散步15分鐘可促進肌肉吸收食物的能量，但即使只是行2分鐘甚至只是站著不動，也比坐著為佳。

散步 15 分鐘最理想

學者綜合分析7項研究的數據，涵蓋健康正常、糖尿病前期及二型糖尿病患者，從而比較飯後坐著、站立或散步對於胰島素和血糖等心血管健康指標的影響。結果發現，比起坐著不動，飯後只要稍微花點時間做低強度的散步，就已經能夠穩定血糖水平，減低血糖劇烈波動；若能散步15分鐘便最理想，但少至2、3分鐘亦有幫助，甚至只是站立也有助消耗體內的糖分。有關研究已刊載於《Sports Medicine》。