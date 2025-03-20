維他命B群 維他命D 鈣質等5種營養素 幫助減壓調節情緒

一波又一波的疫情，不少人因此而出現焦慮和壓力情緒，這時怎麼辦好呢？(互聯網圖片)

不論考DSE的考生還是返工、進修的人，不少人出現焦慮和壓力情緒，怎麼辦好呢？不妨從飲食入手，有些食物提供的他命B群、維他命D、鈣質等5種營養師推薦的營養元素，有助於減輕焦慮。

鈣質不足可影響維持神經系統正常感應性，令情緒出現波動及引起失眠。除了牛奶及奶製品，黑芝麻、小魚干、蝦米、傳統豆腐、紫菜及深綠色蔬菜等可幫助補充鈣質。

5. 維他命B群

維他命B群中的B1、B6 和B12均與腦部神經機能正常運作相關，糙米、薯類、豆類、玉米、瘦肉及深綠色蔬菜等食物便能供應豐富的維他命B群。

其實，平時飲食若未有攝取均衡及所需的營養衡，身體缺少合成血清素的原料，便可能會影響到大腦功能及荷爾蒙分泌，因此維持均衡營養，有助維持身體的正常功能和健康。