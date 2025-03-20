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健康
2025-03-20 13:28:00

維他命B群 維他命D 鈣質等5種營養素 幫助減壓調節情緒

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一波又一波的疫情，不少人因此而出現焦慮和壓力情緒，這時怎麼辦好呢？(互聯網圖片)

一波又一波的疫情，不少人因此而出現焦慮和壓力情緒，這時怎麼辦好呢？(互聯網圖片)

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不論考DSE的考生還是返工、進修的人，不少人出現焦慮和壓力情緒，怎麼辦好呢？不妨從飲食入手，有些食物提供的他命B群、維他命D、鈣質等5種營養師推薦的營養元素，有助於減輕焦慮。

食物營養｜每日男士及女士鈣質攝取量（am730製圖） 食物營養｜每日男士及女士鈣質攝取量（am730製圖） 食物營養｜每日男士及女士鈣質攝取量（am730製圖） 食物營養｜每日男士及女士鈣質攝取量（am730製圖）

1. 鈣質

鈣質不足可影響維持神經系統正常感應性，令情緒出現波動及引起失眠。除了牛奶及奶製品，黑芝麻、小魚干、蝦米、傳統豆腐、紫菜及深綠色蔬菜等可幫助補充鈣質。

2. 維他命D

研究顯示，維他命D與免疫和神經系統調節等功能有關，而缺乏維他命D更可能會引發焦慮及抑鬱等情緒。簡單曬曬太陽，又或多吃鯖魚、三文魚、乾菇及雞蛋等天然食物，就能幫助身體攝取維他命D。

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維他命D如何攝取？或可預防認知障礙（am730製圖） 維他命D如何攝取？曬太陽（am730製圖） 維他命D如何攝取？魚類等食物（am730製圖） 維他命D如何攝取？補充劑（am730製圖）

3. 鎂質

鎂質能幫助神經傳導與肌肉運作，也有穩定心律與血糖，並且能協助骨骼建構。人體無法自行製造鎂質，而含鎂質的食物有很多，如黑朱古力香蕉、深綠色蔬菜和堅果等。

4. 色胺酸

色胺酸是製造血清素的原料之一，身體會將蛋白質分解為色胺酸，所以進食適量的魚類、肉類及豆類能提供蛋白質供身體所需。

5. 維他命B群

維他命B群中的B1、B6 和B12均與腦部神經機能正常運作相關，糙米、薯類、豆類、玉米、瘦肉及深綠色蔬菜等食物便能供應豐富的維他命B群。

其實，平時飲食若未有攝取均衡及所需的營養衡，身體缺少合成血清素的原料，便可能會影響到大腦功能及荷爾蒙分泌，因此維持均衡營養，有助維持身體的正常功能和健康。

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