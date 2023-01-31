羅漢果水有何功效及禁忌？要煲多久？（附簡易做法及食譜）

羅漢果水是常見的保健飲品，沖泡方法簡單之餘亦都有相當的功效。不過羅漢果水到底如何製作？飲用羅漢果水有什麼功效又禁忌？以傳統羅漢果及金羅漢果製作又有甚麼分別？中醫師蔡嘉麗為你搜集相關資訊，解答你的疑問！
「金羅漢果」和「傳統羅漢果」有何分別？
金羅漢果與傳統羅漢果有以下分別：
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羅漢果水的功效及好處
羅漢果水的功效包括潤肺、化痰、通便、降血糖及護膚美顏。
羅漢果水有何食用禁忌？邊類人不宜喝？
除了風寒感冒之外，體質寒涼、容易敏感或肚瀉人士亦應該避免飲用羅漢果水。
羅漢果水要煲幾耐？
羅漢果水做法需時約半小時，上班族亦可以選購羅漢果水沖調劑和羅漢果茶包。或取1/4羅漢果放入保溫瓶，注入熱水，焗30分鐘後飲用，可重複冲泡直至無味。
7 款羅漢果湯水食譜 + 中醫點評功效
1. 羅漢果陳皮茶
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2. 羅漢雪梨茶
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3. 羅漢八珍湯
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4. 羅漢果夏枯草茶
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5. 羅漢果龍脷葉茶
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6. 羅漢果無花果茶
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7. 西洋菜羅漢果陳腎湯
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摘去西洋菜的根部，用鹽水浸 1 小時，中途換兩次水，陳腎浸軟，羅漢果壓碎與蜜棗及南北杏一同洗淨 ，陳皮浸軟去白衣，紅蘿蔔去皮切塊，瘦肉汆水備用。煲內加入 3L 水，加入陳皮，水滾後加入所有材料（西洋菜除外），等再次滾起後，可先入一半的西洋菜，等再次大滾之後，加入剩餘的西洋菜，續用大火加蓋煲約 30 分鐘，後轉慢火加蓋煲多 1.5 小時，加鹽調味，適溫飲用。
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常見問題
1. 如何挑選羅漢果？
羅漢果表面顏色均勻的，由淺黃到深褐，表面沒有黑斑，有深色斑塊及黃色柔毛，果實表面茸毛越多，就越新鮮，乾爽有彈性。
真空脫水製作的金羅漢果外殼較脆弱，運輸時容易壓裂，或會有蟲，挑選時要注意有否裂紋。
此外，可把羅漢果放在手中搖一搖，感覺裏面是固定的，搖不動的，就是好果。總括而言，果形端正、果大乾爽、果皮金黃或黃褐色、果乾而不焦、殼不破、搖不響、味甜不苦為佳。
2. 為何羅漢果水適合糖尿病及減肥人士？
羅漢果雖然很甜，但羅漢果的甜味物質是羅漢果糖苷，屬於甜甙類，適合糖尿病和糖尿前期人群代糖使用。
其中含有的糖甙爲三萜類化合物，屬於非糖成分，對於血糖是沒有影響的，並有效緩解糖尿病症狀，如經常口乾渴喜飲，而對正常血糖不會產生明顯影響。
另有研究發現，羅漢果含有的微量元素及特殊的抗氧化物質，能化解體內新陳代謝後產生的游離基，防止游離基氧化，維持身體機能正常運作。
3. 中醫拆解︰羅漢果是熱性還是涼性？
羅漢果性味甘涼，無毒，歸肺經、脾經。具有清熱潤肺，止咳，利咽，滑腸通便的功效。主治肺熱咳嗽，百日咳，喉嚨痛，失聲，腸道燥熱，大便不通。
本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載