羅漢果水有何功效及禁忌？要煲多久？（附簡易做法及食譜）

羅漢果有豐富的維他命C，是香港人煲湯水是常見的食材。

「金羅漢果」和「傳統羅漢果」有何分別？

「金羅漢果」和「傳統羅漢果」有何分別？

營養及 維他命C 在製作過程中流失

羅漢果水做法需時約 半小時 ，上班族亦可以選購羅漢果水沖調劑和羅漢果茶包。或取1/4羅漢果放入保溫瓶，注入熱水，焗30分鐘後飲用，可重複冲泡直至無味。

除了風寒感冒之外，體質寒涼、容易敏感或肚瀉人士亦應該避免飲用羅漢果水。

陳皮浸軟去白衣備用，羅漢果洗淨整碎。將材料放入保溫瓶，注入熱水，焗 30 分鐘後飲用，可重複冲泡直至無味。

將羅漢果洗淨整碎，瘦肉汆水備用，其他藥材洗淨備用。加入清水 1000ml，水滾後煮 1.5 小時，適溫服用。

清熱潤肺，化痰止咳。適用燥熱咳人士飲用。寒咳不適用。

摘去西洋菜的根部，用鹽水浸 1 小時，中途換兩次水，陳腎浸軟，羅漢果壓碎與蜜棗及南北杏一同洗淨 ，陳皮浸軟去白衣，紅蘿蔔去皮切塊，瘦肉汆水備用。煲內加入 3L 水，加入陳皮，水滾後加入所有材料（西洋菜除外），等再次滾起後，可先入一半的西洋菜，等再次大滾之後，加入剩餘的西洋菜，續用大火加蓋煲約 30 分鐘，後轉慢火加蓋煲多 1.5 小時，加鹽調味，適溫飲用。

羅漢果功用多多被指是「神仙果」，挑選時記得揀選表面顏色均勻、果實表面茸毛越多就越新鮮。

常見問題

1. 如何挑選羅漢果？

羅漢果表面顏色均勻的，由淺黃到深褐，表面沒有黑斑，有深色斑塊及黃色柔毛，果實表面茸毛越多，就越新鮮，乾爽有彈性。

真空脫水製作的金羅漢果外殼較脆弱，運輸時容易壓裂，或會有蟲，挑選時要注意有否裂紋。

此外，可把羅漢果放在手中搖一搖，感覺裏面是固定的，搖不動的，就是好果。總括而言，果形端正、果大乾爽、果皮金黃或黃褐色、果乾而不焦、殼不破、搖不響、味甜不苦為佳。