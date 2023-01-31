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健康
2023-01-31 12:30:00

羅漢果水有何功效及禁忌？要煲多久？（附簡易做法及食譜）

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羅漢果

羅漢果有豐富的維他命C，是香港人煲湯水是常見的食材。

羅漢果水是常見的保健飲品，沖泡方法簡單之餘亦都有相當的功效。不過羅漢果水到底如何製作？飲用羅漢果水有什麼功效又禁忌？以傳統羅漢果及金羅漢果製作又有甚麼分別？中醫師蔡嘉麗為你搜集相關資訊，解答你的疑問！

「金羅漢果」和「傳統羅漢果」有何分別？

「金羅漢果」和「傳統羅漢果」有何分別？

「金羅漢果」和「傳統羅漢果」有何分別？

金羅漢果與傳統羅漢果有以下分別：

 

金羅漢果

傳統羅漢果

技術

以新鮮羅漢果低溫真空脫水製作

高溫烘乾技術製作

顏色

外殼呈金黃色

外殼呈深褐色

味道

味道較清香，甜而不膩

味道較甘甜

營養

較能鎖住更多天然營養及維他命C

營養及維他命C在製作過程中流失

羅漢果水的功效及好處

羅漢果水的功效包括潤肺、化痰、通便、降血糖及護膚美顏。

羅漢果水有何食用禁忌？邊類人不宜喝？

除了風寒感冒之外，體質寒涼、容易敏感或肚瀉人士亦應該避免飲用羅漢果水。

羅漢果水要煲幾耐？

羅漢果水做法需時約半小時，上班族亦可以選購羅漢果水沖調劑和羅漢果茶包。或取1/4羅漢果放入保溫瓶，注入熱水，焗30分鐘後飲用，可重複冲泡直至無味。

羅漢果水功效多多，有潤肺、化痰、通便、降血糖及護膚美顏等奇效。

羅漢果水功效多多，有潤肺、化痰、通便、降血糖及護膚美顏等奇效。

7 款羅漢果湯水食譜 + 中醫點評功效

1. 羅漢果陳皮茶

材料

陳皮1片，羅漢果1/4個

簡易做法

陳皮浸軟去白衣備用，羅漢果洗淨整碎。將材料放入保溫瓶，注入熱水，焗 30 分鐘後飲用，可重複冲泡直至無味。

功效

理氣健脾，燥濕潤肺化痰。適合口乾有痰人士飲用

2. 羅漢雪梨茶

材料

羅漢果1/4個，雪梨乾2片

簡易做法

雪梨乾洗淨浸軟，羅漢果洗淨整碎。將材料放入保溫瓶，注入熱水，焗 30 分鐘後飲用，可重複冲泡直至無味。

功效

清熱，潤肺通便。適合需要經常説話人士飲用。
羅漢果雪梨茶功效：滋陰潤燥、清肺養肺、化痰止咳、護喉利咽、降火生津

羅漢果雪梨茶功效：滋陰潤燥、清肺養肺、化痰止咳、護喉利咽、降火生津

3. 羅漢八珍湯

材料

瘦肉 200g、羅漢果 1/2 個、百合 12g、龍眼肉 12g、北沙參12g、大棗 3 粒去核、南北杏各 6g、花旗參 9g

簡易做法

將羅漢果洗淨整碎，瘦肉汆水備用，其他藥材洗淨備用。加入清水 1000ml，水滾後煮 1.5 小時，適溫服用。

功效

清心安神，潤肺化痰生津。適合長期睡眠欠佳，口乾咽燥人士飲用。

4. 羅漢果夏枯草茶

材料

夏枯草5條，羅漢果1/3個

簡易做法

將夏枯草洗淨，羅漢果洗淨整碎。將材料放入保溫瓶，注入熱水，焗 30 分鐘後飲用，可重複冲泡直至無味。

功效

清肝火解毒，潤肺生津。適合心煩易怒，睡眠少，多食煎炸熱氣人士飲用。脾胃虛弱人士慎服。

5. 羅漢果龍脷葉茶

材料

龍脷葉3片，羅漢果1/4個

簡易做法

將龍脷葉洗淨，羅漢果洗淨整碎。將材料放入保溫瓶，注入熱水，焗 30 分鐘後飲用，可重複冲泡直至無味。

功效

清熱潤肺，化痰止咳。適用燥熱咳人士飲用。寒咳不適用。

6. 羅漢果無花果茶

材料

無花果 1 個，羅漢果 1/4 個

簡易做法

將無花果洗淨切碎，羅漢果洗淨整碎。將材料放入保溫瓶，注入熱水，焗 30 分鐘後飲用，可重複冲泡直至無味。

功效

潤肺通便，生津。適合口乾皮膚乾人士飲用。

7. 西洋菜羅漢果陳腎湯

材料

西洋菜一斤，陳腎 2 隻，紅蘿蔔 1 條，羅漢果 1/2 個，南北杏各 6g，蜜棗 1 粒，陳皮 1 片，瘦肉 300g

簡易做法

摘去西洋菜的根部，用鹽水浸 1 小時，中途換兩次水，陳腎浸軟，羅漢果壓碎與蜜棗及南北杏一同洗淨 ，陳皮浸軟去白衣，紅蘿蔔去皮切塊，瘦肉汆水備用。煲內加入 3L 水，加入陳皮，水滾後加入所有材料（西洋菜除外），等再次滾起後，可先入一半的西洋菜，等再次大滾之後，加入剩餘的西洋菜，續用大火加蓋煲約 30 分鐘，後轉慢火加蓋煲多 1.5 小時，加鹽調味，適溫飲用。

功效

清熱潤肺止咳。適合熬夜，口乾咽燥，燥熱咳嗽人士飲用。
羅漢果

羅漢果功用多多被指是「神仙果」，挑選時記得揀選表面顏色均勻、果實表面茸毛越多就越新鮮。

常見問題

1. 如何挑選羅漢果？

羅漢果表面顏色均勻的，由淺黃到深褐，表面沒有黑斑，有深色斑塊及黃色柔毛，果實表面茸毛越多，就越新鮮，乾爽有彈性。

真空脫水製作的金羅漢果外殼較脆弱，運輸時容易壓裂，或會有蟲，挑選時要注意有否裂紋。

此外，可把羅漢果放在手中搖一搖，感覺裏面是固定的，搖不動的，就是好果。總括而言，果形端正、果大乾爽、果皮金黃或黃褐色、果乾而不焦、殼不破、搖不響、味甜不苦為佳。

2. 為何羅漢果水適合糖尿病及減肥人士？

羅漢果雖然很甜，但羅漢果的甜味物質是羅漢果糖苷，屬於甜甙類，適合糖尿病和糖尿前期人群代糖使用。

其中含有的糖甙爲三萜類化合物，屬於非糖成分，對於血糖是沒有影響的，並有效緩解糖尿病症狀，如經常口乾渴喜飲，而對正常血糖不會產生明顯影響。

另有研究發現，羅漢果含有的微量元素及特殊的抗氧化物質，能化解體內新陳代謝後產生的游離基，防止游離基氧化，維持身體機能正常運作。

3. 中醫拆解︰羅漢果是熱性還是涼性？

羅漢果性味甘涼，無毒，歸肺經、脾經。具有清熱潤肺，止咳，利咽，滑腸通便的功效。主治肺熱咳嗽，百日咳，喉嚨痛，失聲，腸道燥熱，大便不通。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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