觀察認知覺醒程度及認知表現

參與研究的人士分別被安排聆聽具有平靜和令人奮的音樂,再透過解碼器分析生理數據及行為訊號,從而觀察參加者的認知覺醒程度及認知表現。

結果顯示,認知覺性與表現符合倒U 定律的規範,而且一些令人興奮的音樂能激發更佳的認知覺醒和表現。有關研究已刊載於《IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology》。

研究人員更利用研究數據開發出一種認知覺醒解碼器,幫助維持及追蹤認知表現變化,藉以調節大腦在日常生活中的狀態。