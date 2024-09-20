胃氣解決︱飯後散步幫助消化 加多1個動作更改善脹氣

現代人生活忙碌，連食飯都快過人，狼吞虎嚥加上各種生活壓力，不少人都有胃氣、胃脹甚至消化不良等毛病。除了注意飲食外，飯後散步10至15分鐘，其實已經可以幫助促進腸道蠕動，尤其是散步時雙手交叉放在腰後，再微低著頭步行，就更加能改善胃部脹氣問題。

食奇異果減脹氣

台灣基隆長庚醫院曾進行研究，找來100名有功能性腹脹的患者，並分為用藥組及散步組，前者每日午餐及晚餐後服用促進腸道蠕動藥物，後者則在餐後散步10至15分鐘，即大約走1,000步。期間兩組患者都建議食用奇異果、芝麻油、梅子等食物減少脹氣。