胃氣解決︱飯後散步幫助消化 加多1個動作更改善脹氣

現代人生活忙碌，連食飯都快過人，狼吞虎嚥加上各種生活壓力，不少人都有胃氣、胃脹甚至消化不良等毛病。除了注意飲食外，飯後散步10至15分鐘，其實已經可以幫助促進腸道蠕動，尤其是散步時雙手交叉放在腰後，再微低著頭步行，就更加能改善胃部脹氣問題。
食奇異果減脹氣
台灣基隆長庚醫院曾進行研究，找來100名有功能性腹脹的患者，並分為用藥組及散步組，前者每日午餐及晚餐後服用促進腸道蠕動藥物，後者則在餐後散步10至15分鐘，即大約走1,000步。期間兩組患者都建議食用奇異果、芝麻油、梅子等食物減少脹氣。
減肥｜1個習慣可以令行路消耗更多熱量
散步改善腹脹效果比用藥更好
結果顯示，整體而言，七成人經過藥物或散步治療後症狀，噯氣、放屁、飯後腹脹和腹痛的嚴重程度都有明顯改善，而散步組在飯後腹脹方面的改善幅度更比服藥組為佳。
步行的好處｜研究︰因腰酸背痛請病假日數大減
留意步姿
專家解釋散步更能改善脹氣，與散步的姿勢有關，參與研究的人散步時採取雙手交叉在腰後並低頭步行的姿勢，一來身體活動會誘發體自律神經反射，促進胃腸道收縮，增加胃內容物和空氣排出，二則當雙手交叉在腰後會對胸椎及腹腔造成壓力，有助於積聚在腸胃道的氣體排出，低頭動作則可以減少吞入空氣，加上不少人預期要散步都會主動減少進食量，也是飯後腹脹症狀有改善的原因之一。