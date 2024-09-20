熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2024-09-20 15:49:00

胃氣解決︱飯後散步幫助消化 加多1個動作更改善脹氣

分享：
飯後散步幫助消化 加多1個動作更改善脹氣

飯後散步幫助消化 加多1個動作更改善脹氣

adblk5

現代人生活忙碌，連食飯都快過人，狼吞虎嚥加上各種生活壓力，不少人都有胃氣、胃脹甚至消化不良等毛病。除了注意飲食外，飯後散步1015分鐘，其實已經可以幫助促進腸道蠕動，尤其是散步時雙手交叉放在腰後，再微低著頭步行，就更加能改善胃部脹氣問題。

食奇異果減脹氣

台灣基隆長庚醫院曾進行研究，找來100名有功能性腹脹的患者，並分為用藥組及散步組，前者每日午餐及晚餐後服用促進腸道蠕動藥物，後者則在餐後散步1015分鐘，即大約走1,000步。期間兩組患者都建議食用奇異果、芝麻油、梅子等食物減少脹氣。

減肥｜1個習慣可以令行路消耗更多熱量

奇異果 奇異果、芝麻油、梅子等食物可減少脹氣。 奇異果、芝麻油、梅子等食物可減少脹氣。

散步改善腹脹效果比用藥更好

結果顯示，整體而言，七成人經過藥物或散步治療後症狀，噯氣、放屁、飯後腹脹和腹痛的嚴重程度都有明顯改善，而散步組在飯後腹脹方面的改善幅度更比服藥組為佳。

步行的好處｜研究︰因腰酸背痛請病假日數大減

adblk6
生果連皮食更健康｜果皮含有豐富營養 奇異果都可以連皮食（am730製圖） 生果連皮食更健康｜蘋果（am730製圖） 生果連皮食更健康｜奇異果（am730製圖） 生果連皮食更健康｜提子（am730製圖）

留意步姿

專家解釋散步更能改善脹氣，與散步的姿勢有關，參與研究的人散步時採取雙手交叉在腰後並低頭步行的姿勢，一來身體活動會誘發體自律神經反射，促進胃腸道收縮，增加胃內容物和空氣排出，二則當雙手交叉在腰後會對胸椎及腹腔造成壓力，有助於積聚在腸胃道的氣體排出，低頭動作則可以減少吞入空氣，加上不少人預期要散步都會主動減少進食量，也是飯後腹脹症狀有改善的原因之一。

好「濕」滯 8個守則緩解水腫型肥胖困擾

步行的好處｜降心臟病風險（am730製圖） 步行的好處｜維持體重（am730製圖） 步行的好處｜減低心臟病風險（am730製圖） 步行的好處｜增強記憶力（am730製圖）

 
 
 