近視｜睇電子唔係近視最大元兇！ 要小心呢個用眼習慣

不少人認為看電視或使用電子產品是近視的最大元兇，但其實近視除了與上述兩個原因有關外，閱讀及書寫都是造成近視的主因。

看電視導致近視？ 近視是長時間近距離用眼而造成的，所以如果以2至3米的距離看電視，其實造成近視的機會較小。但由於看電視會導致近視的想法過於深入民心，因此不少家長限制子女看電視時，卻忽略了其他近視的致病因素。

長時間使用電子產品 過去不少研究均指出，長時間使用電子產品是造成近視的主因，小朋友使用電話、平板電腦、電腦等電子產品時，用眼的距離約只有20至30厘米，加上視覺尺寸較小，因此容易造成近視。

近距離用眼 然而，做功課、學習及閱讀的用眼距離使用電子產品時相約，「看太近、看太久、欠休息」是普遍令學童近視的原因。當長時間近距離用眼，會引起睫狀肌緊張，睫狀肌會囤積廢物，導致眼軸過長，形成近視，因此家長除了限制子女使用電子產品外，亦要提醒子女在做功課或閱讀時定時休息。