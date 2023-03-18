飲水不足致血鈉過高 更易心臟病、中風、失智

飲水不只是緩解口渴或幫助瘦身，更是維持血鈉正常的抗老方法。美國國家衛生研究所的最新研究顯示，若血鈉過高，罹患中風、心臟病、認知障礙症等慢性疾病的風險會飈升超過六成。
身體年齡更老
今次研究追蹤了逾萬人近30年，並將由肥胖及服藥等因素導致血液中鹽分濃度過高的人排除在外，以分析血鈉濃度與健康的關係。
結果發現，即使血鈉在135至145 Eq/L的正常數值範圍，但數值接近上限的人士，身體年齡會比實際更高，亦更容易生病，例如血鈉超過142 Eq/L的人，身體會比實際老10%至15%，如高於144 Eq/L則更老50%。
此外，如果血鈉超過142 Eq/L，罹患心衰竭、中風、糖尿病及認知障礙症等慢性疾病的風險會增加64%。若血鈉在介乎144.5至146Eq/L，更會令早死風險上升21%。
或與保存水分機制有關
研究人員指出，血鈉上升的其中一個常見原因是體內水分不足，而今次的結果就反映了攝取足夠水分，可能有助減慢老化及延長壽命。並強調水分不足會加速衰老，原因可能與身體會試圖保存水分的機制有關，導致器官功能受影響而令身體更快變老。
專家表示，除了清水及茶等飲料之外，蔬菜和生果也可以提供水分，如黃瓜、芹菜及西瓜等；而夏天及運動後流汗較多，都需要額外補充水分。若發現尿液的顏色呈較深的茶色，就代表不夠水，要盡快補水了。