骨質疏鬆｜保本防骨質流失 鈣片要咁食

日常飲食中能獲取的鈣有限，因此許多人時常使用含鈣的營養補充劑來補充鈣質。

根據台灣衛生福利部國民健康統計，骨質疏鬆症為65歲以上人口十分常見之慢性疾病。人體骨骼的骨質自出生後隨年紀增加，約在20至30歲達到高峰，之後骨質每年減少約0.3%至0.5%。

骨質流失多 小心骨質疏鬆症

若骨質流失太多，會在骨骼上產生許多孔隙，便是所謂骨質疏鬆症。生活中有許多骨質疏鬆症的危險因子，如飲食中鈣質攝取不足、喝大量咖啡、飲酒過量、吸煙習慣、運動量不足，因此平日足量的鈣質攝取、少喝咖啡、理性飲酒、戒煙、適度的負重運動等可以降低骨質疏鬆症的發生。

高雄市立聯合醫院藥劑科宋佩璇藥劑師表示，鈣是人體內很重要的礦物質營養素，大部分的鈣用於建構骨骼、牙齒，世界骨質疏鬆基金會(IOF, Internation osteoporesis foundation)建議成年人每日攝取800至1,500毫克鈣質，衛福部國健署「國人膳食營養素參考攝取量」第八版則建議19歲以上成人每日攝取1,000毫克鈣質。然而，日常飲食中能獲取的鈣有限，因此許多人時常使用含鈣的營養補充劑來補充鈣質。