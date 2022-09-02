【健康快訊】大腸癌肝轉移與肝癌不同 anti-EGFR標靶合併治療延存活期

大腸癌及肝癌均為香港常見癌症1，而晚期大腸癌轉移至肝臟，與原發性肝癌並不相同，切忌混淆。外科專科竺兆豪醫生表示：「大腸癌肝轉移患者接受手術後，醫生會經檢測確認腫瘤有否基因變異，以達至精準治療。」
晚期大腸癌出現肝轉移的機率約為兩至三成2，分辨患者屬大腸癌肝轉移抑或原發性肝癌，對制訂治療方案尤為重要。由於帶乙型肝炎病毒者是肝癌高危發病群組3，醫生會透過驗血檢測患者是否帶有乙肝病毒及各項癌症指標，如分別與肝癌及大腸癌有關的甲胎蛋白3及癌胚抗原4，再配合電腦掃描3，評估腫瘤原發部位。竺醫生表示：「若診斷為大腸癌肝轉移，會再以正電子掃描觀察癌細胞有否擴散至肝臟以外器官5。」
部分肝轉移患者可同時切除兩處癌變
不少癌症治療會先以手術切除腫瘤，大腸癌肝轉移與原發性肝癌亦然6，而可接受手術的原發性肝癌患者約有兩成3。竺醫生補充：「至於大腸癌肝轉移患者，若經電腦掃描後確認其肝臟大小適合支持切除，便可進行手術，部分患者可同時切除大腸腫瘤及肝轉移部分7。」惟若腫瘤體積較大，醫生或會先建議化療，再安排手術8。
檢測腫瘤基因 助精準治療延存活期
針對大腸癌肝轉移患者，檢測腫瘤細胞的基因特性如RAS基因，有助達至手術後的精準治療9。出現RAS基因變異的患者約佔一半10，一般會使用抗血管增生標靶藥(anti-VEGF)配合化療；至於沒有RAS基因變異(RAS wild type)的患者，則可使用新一代抗生長訊號(anti-EGFR)標靶藥11。抗生長訊號標靶藥能針對表皮生長因子受體以抑制腫瘤細胞增生，甚至讓癌細胞凋亡12，相比只用化療，使用抗生長訊號標靶藥配合化療的患者，整體存活率中位數增加約5個月，而無惡化存活期中位數亦延長1個多月13。
竺醫生分享，一位年約40歲的女士患上晚期大腸癌並出現肝轉移，由於肝轉移部分近8厘米大，患者無法接受手術。在接受抗生長訊號標靶藥配合化療約4個月後，肝轉移部分縮小至3厘米，近四成癌細胞凋謝，大腸腫瘤更縮小到病理化驗也檢驗不到，癌細胞經已凋亡，治療效果理想。
本專欄由安進香港支持
參考資料
1 Leading Cancer Sites in Hong Kong in 2019. [Internet] Hospital Authority; Oct 2021. Available from: https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/top10/rank_2019.pdf. Accessed on 11 Aug 2022.
2 Valderrama-Treviño AI, Barrera-Mera B, Ceballos-Villalva JC, et al. Euroasian J Hepatogastroenterol. 2017 Jul-Dec;7(2):166-175.
3 肝癌. [Internet] Hospital Authority; Aug 2022. Available from: https://www21.ha.org.hk/smartpatient/SPW/zh-hk/Disease-Information/Disease/?guid=bbcc623b-85fd-4ec9-8d4d-6245d1b076c0. Accessed on 11 Aug 2022.
4 腫瘤標記. [Internet] 香港防癌會; Feb 2009. Available from: https://www.hkacs.org.hk/uploadimages/download/00166/Chi_Use%20of%20Tumour%20Markers(full%20recommendation).pdf. Accessed on 11 Aug 2022.
5 跟進檢查. [Internet] 香港肝癌及腸胃癌基金會. Available from: http://www.hklcf.org/hepatitisb.php?id=12&pid=18. Accessed on 11 Aug 2022.
6 外科手術. [Internet] 癌症網上資源中心; Jul 2020. Available from: https://www.cancer.gov.hk/tc/cancer_treatment/surgery/surgery.html. Accessed on 11 Aug 2022.
7 轉移性肝癌的治療. [Internet] 香港肝癌及腸胃癌基金會. Available from: http://www.hklcf.org/livercancer.php?id=5&pid=16. Accessed on 11 Aug 2022.
8 醫院管理局臨床治療常規指引 結腸/直腸癌. [Internet] Hospital Authority; Mar 2009; Available from: https://www21.ha.org.hk/smartpatient/SPW/MediaLibraries/SPW/SPWMedia/colon-guideline_tc_logo_revised_20090331.pdf?ext=.pdf. Accessed on 11 Aug 2022.
9 Tests to Diagnose and Stage Colorectal Cancer. [Internet] American Cancer Society; Jun 2020. Available from: https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html. Accessed on 11 Aug 2022.
10 Saeed O, Lopez-Beltran A, Fisher KW, et al. J Clin Pathol. 2019 Feb;72(2):135-139.
11 Targeted Therapy for Colorectal Cancer. [Internet] American Cancer Society; Jun 2020. Available from: https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/treating/targeted-therapy.html. Accessed on 11 Aug 2022.
12 Understanding Colorectal Cancer. Hong Kong Cancer Fund; 2017. 52p. U-02-01-2019.
13 Douillard JY, Siena S, Cassidy J, et al. Ann Oncol. 2014 Jul;25(7):1346-1355.