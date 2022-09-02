【健康快訊】大腸癌肝轉移與肝癌不同 anti-EGFR標靶合併治療延存活期

大腸癌及肝癌均為香港常見癌症1，而晚期大腸癌轉移至肝臟，與原發性肝癌並不相同，切忌混淆。外科專科竺兆豪醫生表示：「大腸癌肝轉移患者接受手術後，醫生會經檢測確認腫瘤有否基因變異，以達至精準治療。」

晚期大腸癌出現肝轉移的機率約為兩至三成2，分辨患者屬大腸癌肝轉移抑或原發性肝癌，對制訂治療方案尤為重要。由於帶乙型肝炎病毒者是肝癌高危發病群組3，醫生會透過驗血檢測患者是否帶有乙肝病毒及各項癌症指標，如分別與肝癌及大腸癌有關的甲胎蛋白3及癌胚抗原4，再配合電腦掃描3，評估腫瘤原發部位。竺醫生表示：「若診斷為大腸癌肝轉移，會再以正電子掃描觀察癌細胞有否擴散至肝臟以外器官5。」

部分肝轉移患者可同時切除兩處癌變

不少癌症治療會先以手術切除腫瘤，大腸癌肝轉移與原發性肝癌亦然6，而可接受手術的原發性肝癌患者約有兩成3。竺醫生補充：「至於大腸癌肝轉移患者，若經電腦掃描後確認其肝臟大小適合支持切除，便可進行手術，部分患者可同時切除大腸腫瘤及肝轉移部分7。」惟若腫瘤體積較大，醫生或會先建議化療，再安排手術8。

檢測腫瘤基因 助精準治療延存活期

針對大腸癌肝轉移患者，檢測腫瘤細胞的基因特性如RAS基因，有助達至手術後的精準治療9。出現RAS基因變異的患者約佔一半10，一般會使用抗血管增生標靶藥(anti-VEGF)配合化療；至於沒有RAS基因變異(RAS wild type)的患者，則可使用新一代抗生長訊號(anti-EGFR)標靶藥11。抗生長訊號標靶藥能針對表皮生長因子受體以抑制腫瘤細胞增生，甚至讓癌細胞凋亡12，相比只用化療，使用抗生長訊號標靶藥配合化療的患者，整體存活率中位數增加約5個月，而無惡化存活期中位數亦延長1個多月13。

竺醫生分享，一位年約40歲的女士患上晚期大腸癌並出現肝轉移，由於肝轉移部分近8厘米大，患者無法接受手術。在接受抗生長訊號標靶藥配合化療約4個月後，肝轉移部分縮小至3厘米，近四成癌細胞凋謝，大腸腫瘤更縮小到病理化驗也檢驗不到，癌細胞經已凋亡，治療效果理想。

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