【健康解碼】走出情緒病陰霾 積極治療改善執行能力

不少人即使情緒飽受困擾，甚至患上了抑鬱症，也會諱疾忌醫，擔心被人標籤化之餘，更憂慮藥物對身體帶來的影響遠於情緒病。有醫生指出，情緒病治療並非「一生一世」，只要依從用藥，待病情穩定便可減藥甚至完全停藥，否則延醫不僅影響日常生活，更會使認知能力及執行能力下降，難以令生活重回正軌。

30多歲的陳小姐（化名）喉嚨持續數個月感到不適，接受過胃鏡檢查也沒有發現任何病變，可是這種不適已令她情緒飽受困擾，甚至需要接受精神科治療。經過臨床診斷，主診醫生認為她的喉嚨不適，是源於情緒問題，然而陳小姐並不認為與此有關，更拒絕醫生建議用藥。結果，她的情緒與喉嚨狀況並沒有好轉，甚至因此衍生了焦慮症，最終需要入院接受治療，病情才得以好轉。

新型藥物 改善執行能力

許多時候，情緒病患者礙於自尊問題或怕被人標籤，傾向抗拒精神科的治療，亦有患者憂慮藥物的副作用而拒絕用藥。精神科專科張翱醫生指出，針對情緒病，現時有不同類型抗抑鬱藥物，包括「血清素調節劑」（SSRIs）、「血清素及腎上腺素調節劑」（SNRIs）及其他藥物如褪黑激素類藥物等，部份傳統藥物的確有會有副作用，例如腸胃不適、消化不良、容易感到暈眩及口乾等，影響因人而異，無法一概而論。

隨著藥物進步，新一代多機制抗抑鬱藥物（Multi-modal）副作用已較少，並能針對多重機制調節情緒。最重要是按患者實際病情而選擇用藥，平衡副作用與治療需要。張醫生舉例，情緒長期飽受困援，無疑對生活、工作及學習有所影響，這種了無動力的狀態會影響認知能力、記憶能力及集中能力，病情越被延誤，就越難以復原，即使經治療後情緒平伏，這些執行能力也需要一段時間才能回復。而近年有些新型多機制藥物則可以同時改善執行能力，盡早讓患者生活重拾生活節奏。

評估病情 調整用藥方案

過，坊間對治療情緒病總帶有「食藥要食一世」這個迷思，張醫生稱，只要病情趨向穩定，便可把劑量調減︰「安排療程時，起初會處方最低有效劑量，覆診時再評估當時病情而調整用藥，假如出現副作用較多，可以嘗試轉藥，若然病情趨向穩定，則會逐步把劑量下調，最終達至完全停藥。」他坦言，有些患者認為每天用藥會是一種負擔，偶爾會停止用藥，惟這情況或令病情反彈，特別是在用藥劑量較高時，身體可能出現撤出反應（Withdrawal Reaction），加劇不適情況。

事實上，並非所有情緒病患者也要服藥，有些病人可單靠非藥物治療，或兩者相輔相成的情況下也能康復。張醫生寄語患者，閒時可以外出散步或運動，多與朋友傾訴，有助排解負面情緒，紓緩緊張的生活壓力。