皮膚出現呢啲狀況要留意(圖文懶人包)

有些皮膚病本身不具有惡性，並不是皮膚癌。但這些皮膚問題的起源，可能與一些體內的變化有關，甚至就跟體內腸胃道的癌症是相關的。如果能及早發現事情並不單純，早點在生活習慣上做出改變，或早點檢查早點治療，或許能幫助患者的生活品質。 下面我們就來看看幾個皮膚病可能代表的涵義。 嚴重的脂漏性皮膚炎＝> 小心柏金遜症 脂漏性皮膚炎(seborrheic dermatitis)是種皮膚慢性發炎的問題，脂漏代表著皮膚比較油膩，在一些富含皮脂腺的位置，像是鼻子眉毛的Ｔ字部位，或是胸前、耳後、髮際線、和頭皮處，就比較容易因為油脂分泌旺盛再加上馬拉癬菌生長而出現脂漏性皮膚炎，導致皮膚發紅並有一些鱗屑或軟軟濕潤的結痂樣，好發族群是中年人，

柏金遜症是一種神經退化疾病，其表現裡最經典的就是靜止性顫抖，僵硬，動作遲緩這三項。不過，在動作方面出現問題之前，患者也可能先出現非動作方面的困擾，像是先開始睡不好，便秘，抑鬱，恐慌，或甚至是皮膚出狀況。而與柏金遜症最相關的皮膚狀況就是脂漏性皮膚炎，推測是因為自主神經系統先出現神經退化，於是讓油脂分泌失調，於是患者則出現了嚴重的脂漏性皮膚炎，也預言了接下來柏金遜症這樣子更嚴重的神經退化問題。 爆發性的脂漏性角化症(老人斑)＝> 小心腸胃道癌症 聽到脂漏性角化症(seborrheic keratosis)，你可能會覺得陌生，但我們其實常常在日常生活中看到之漏性角化症，因為這就是被俗稱為老人斑的皮膚變化。

脂漏性角化容易出現在前胸、後背、臉、或四肢，呈現出現圓圓的，或是橢圓形的突起，且表面較不光滑，粗粗厚厚的，顏色從淡褐色到黑色皆有可能。通常大家注意到脂漏性角化的過程較為緩慢，某天看到臉頰一側出現了小小的、粗糙的淡褐色突起，過了幾個月，這個突起處可能稍微變大，且顏色變得更深，旁邊也可能再出現一兩個新的小突起。 通常脂漏性角化會帶來美觀上的困擾，但不會影響到患者的整體健康。如果介意美觀的話，可以就診讓醫師用雷射、冷凍、電燒等方式治療。不過，如果脂漏性角化出現的狀況太過突然，像是突然之間整個後背出現了一堆的深褐色粗糙突起，就要小心了。這可能就與癌症相關。 據統計，爆發性的脂漏性角化(Explosive onset multiple seborrheic keratosis)與腸胃道的癌症，尤其是胃癌，最有關係，有些則是Ｔ細胞淋巴癌。推測是因為這些癌症的影響，啟動了表皮生長因子，導致角質細胞的大量增生，因而出現爆發性脂漏性角化的皮膚特徵。 黑色棘皮症 => 小心腸胃道癌症，胰島素阻抗性 黑色棘皮症(Acanthosis nigricans)容易出現在腋下或後頸部，皮膚不僅顏色變得深黑，質感上也變了，變得更厚，像天鵝絨般的質感。

黑色棘皮症很可能與個人體重過重、血糖過高、及胰島素阻抗性有關係。因為這個時候身體除了試著要製作更多的胰島素來對抗高血糖外，同時也會製作出更多的黑色素，多餘的黑色素就會沉積在脖子後方及腋下，形成明顯的皮膚異狀。 另外，黑色棘皮症甚至可能是癌症的徵兆之一，胃癌、肝癌、大腸癌等內臟器官長出惡性腫瘤時，都可能讓皮膚出現黑色棘皮症變化。萬一注意到皮膚有黑色棘皮症這樣的狀況，需要多加注意與及早就醫。 很多皮膚瘜肉 => 小心胰島素阻抗性