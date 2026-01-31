重量訓練、有氧訓練 先後次序倒轉有分別？

不知道你在運動的日子裡，會先做有氧訓練，再重量訓練，還是相反次序？有些人或認為這是喜好問題而已，但最近一個研究就發現，不同的訓練次序或會帶來不同的成效。看完研究結果後，你會怎樣安排呢？

直接比較不同訓練次序 有關研究找來一班沒有訓練經驗的肥胖男性，並分成3組，重量組會先做重量瞓練，再做有氧訓練；有氧組會先做有氧訓練，再做重量訓練；對照組則甚麼都不做。頭兩組人會每周訓練3次，持續12周，每次訓練包含30分鐘重訓(臥推、深蹲和硬舉)，以及30分鐘有氧訓練(強度為最大心跳率的55%至75%)。

肌力增長有別 結果發現，比起對照組，另外兩組人在肌肉量、體脂、心肺功能都有進步；若針對肌力和爆發力，重量組的進步明顯比有氧組好，表示有氧訓練會影響到之後的重量訓練；至於心肺耐力，有氧組和重量組的最大攝氧量進步相若，代表重量訓練對有氧訓練的影響不大。至於體脂比率，先做重量訓練似於對降低體脂和提升骨質密度更有幫助。

始終分兩天最好 以結果看來，如果一定要一天內做完重量訓練和有氧訓練，似乎先做重量訓練會比較好。始終重量訓練需要輸出更多力量，先做有氧訓練對重量訓練是可以理解的。因對一般只求健康，或身形更好看的人，可以選擇這順序。但若然希望在重量訓練和有氧訓練都有最大進步，又或屬於長跑類型運動員的話，則強烈建議不要將兩種訓練穴排在同一天做，分開會比較好。