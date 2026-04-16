健身｜空肚做gym 增肌變減肌？

健身人士訓練前該不該吃東西一直是熱門話題。有人主張空腹訓練能利用低胰島素環境與較低的肝糖儲存量，強迫身體燃燒更多脂肪；另一派則擔心空腹會導致血糖不足、影響訓練表現，甚至引發肌肉流失。我們應該如何選擇最適合自己的進食時機？

12 周對照實驗：無分別！ 根據最新科學研究，研究人員將28位參加者分成「進食組」與「空腹組」，作出為期12周的測試。進食組在練前1至2小時攝取每公斤體重1克的碳水化合物，而空腹組則在訓練前禁食10至12小時，但確保全天總熱量與營養素攝取與進食組一致。

結果顯示，兩組在肌肉厚度增長、最大肌力提升(如上下肢力量)以及體脂減少方面，皆無顯著差異。這打破了「空腹一定能減去更多脂肪」或「空腹會導致肌肉流失」的迷思。另外一些研究指出，雖然空腹有氧運動在短期內可能增加脂肪氧化，但長期規律訓練下來，空腹組與進食組所減去的體脂並沒有顯著差異。決定增肌減脂成效的關鍵還在於全天的熱量平衡與營養攝取。

選擇適合自己的方式 既然證明了兩者效果相近，實際執行的選擇權就回到自己身上，可考慮本身生活形態與身體感受而選擇。

若習慣清晨運動且時間緊迫，或者運動前進食容易感到腸胃不適(如脹氣、嘔吐感)，空腹訓練是一個安全且可行的選擇。

如訓練強度極高、時間超過1.5至2小時，或是正處於極端減脂期，進食適量的碳水化合物能提供穩定的能量來源，確保訓練質素。

健身重點始終是長期規律的訓練計劃與每日總營養素目標，選擇一個能讓你身體感覺最舒適、且能持之以恆的方式，才是達成健身目標的最佳策略。