自慰會影響運動表現？研究話冇影響！點解教練仲要運動員禁慾？

一直以來，運動界流傳著「賽前禁慾」的說法，認為保留精力能讓運動員在比賽場上更具爆發力與攻擊性。許多教練甚至嚴格要求選手在重要賽事前數天不得進行性行為或自慰。然而，隨著運動科學的進步，這項迷思正逐漸被數據打破。

自慰對體能與荷爾蒙的實測

根據早前一項最新研究，科學家找來了21位平均年齡22歲的年輕男性運動員進行研究。研究設計了兩組對照：第一組在體能測驗前30分鐘進行自慰並達到高潮，然後看大自然影片15分鐘，再做體能測試；第二組則是連續禁慾七天，再看大自然影片15分鐘後，再做測試。而所有運動員都會做兩種測試。實驗結果發現：

體能表現不降反升：自慰組在自行車有氧耐力測驗中，表現比禁慾組提升了 3.2%，且握力也有小幅度的增長。

荷爾蒙濃度變化：研究發現，自慰後的運動員，體內睾固酮與皮質醇的濃度皆顯著提高。