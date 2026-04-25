自慰會影響運動表現？研究話冇影響！點解教練仲要運動員禁慾？

一直以來，運動界流傳著「賽前禁慾」的說法，認為保留精力能讓運動員在比賽場上更具爆發力與攻擊性。許多教練甚至嚴格要求選手在重要賽事前數天不得進行性行為或自慰。然而，隨著運動科學的進步，這項迷思正逐漸被數據打破。
自慰對體能與荷爾蒙的實測
根據早前一項最新研究，科學家找來了21位平均年齡22歲的年輕男性運動員進行研究。研究設計了兩組對照：第一組在體能測驗前30分鐘進行自慰並達到高潮，然後看大自然影片15分鐘，再做體能測試；第二組則是連續禁慾七天，再看大自然影片15分鐘後，再做測試。而所有運動員都會做兩種測試。實驗結果發現：
體能表現不降反升：自慰組在自行車有氧耐力測驗中，表現比禁慾組提升了 3.2%，且握力也有小幅度的增長。
荷爾蒙濃度變化：研究發現，自慰後的運動員，體內睾固酮與皮質醇的濃度皆顯著提高。
其他測試項目則發現，於運動自覺強度(RPE)、肌肉發炎程度、乳酸濃度及爆發力，自慰與禁慾兩組之間並無顯著差異。這顯示單純的自慰行為對於短期的運動表現幾乎沒有負面影響，甚至在耐力上有些微助益。
適量為宜，睡眠優先
雖然研究顯示運動前自慰不會直接削弱體能，但研究人員強調，這數據僅針對「單人自慰」。如果是與伴侶進行性行為，可能會因為過程過於激烈、體能消耗過大或導致睡眠不足，則會影響隔天的狀態。
另一方面，雖然自慰後睾固酮會短暫上升，但波動是非常短暫且微小，不足以對肌肉生長產生實質變化。想透過「多自慰」提升健身效果並不可行。總括而言，不必因為隔天要深蹲或比賽而禁慾。只要維持規律的作息與充足的睡眠，適度的自慰並不會成為健身路上的絆腳石。