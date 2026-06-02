專家解釋「睡衣選擇」為何影響睡眠質素 溫度與男性生殖健康有關

天氣愈來愈熱，有些人可能因過熱而在夜間被驚醒，導致隔天上班上學精神不濟。CNN報道，美國睡眠基金會資深副總裁、睡眠醫學專家Joseph Dzierzewski臨床心理學家指出，人體在入睡前核心體溫會自然下降約攝氏0.6至1度，若降溫的過程被干擾，睡眠就可能變得較淺和容易中斷，選擇合適的睡衣和寢具、維持較低的室溫等都有助於提升睡眠品質。

入睡前核心體溫下降 選對睡衣打造「睡眠微氣候」 Dzierzewski心理學家表示，為幫助睡眠品質達到理想狀態，可以從「睡眠微氣候(sleep microclimate)」，也就是身體與衣物、寢具和床墊之間的局部空間著手。睡衣方面，他建議可以依據個人需求，選擇裸睡或只穿極小量的衣物，也可考慮面料輕薄透氣的睡衣，「考量重點是在幫助身體自然散熱的同時，也要感到舒適和安心。」睡前暖暖手腳，也有助於促進身體核心散熱、讓人更快入睡，尤其手腳容易冰冷的人應適度採取保暖措施。

Dzierzewski心理學家指出，較高的濕度會限制身體透過排汗降溫的能力，建議可使用透氣和吸濕材質床單、寢具與睡衣，同時室溫應維持在較低的溫度，並保持空氣流通，有助身體在睡眠期間順利散熱。不過，每個人的體質不同，怕熱或正在經歷荷爾蒙變化的更年期人士，應根據自己的需求調整合適的溫度。更重要的是要整晚保持溫度穩定，若夜間溫度波動過大，也容易影響睡眠。 內褲選擇與精子濃度有關 睡得好也有益生殖健康 睡覺時的穿著也與生殖健康有關。美國奧蘭多健康中心(Orlando Health)泌尿科Jamin Brahmbhatt醫生指出，精子需要比核心體溫略低的環境才能正常生成，這也是睾丸位於體外的原因之一。他引用研究指出，與穿緊身內褲的男性相比，穿著寬鬆四角褲的男性精子濃度相對較高。原因與內褲「緊或鬆」無關，而是緊身衣物較容易讓熱氣累積在身體周圍，進而使得溫度升高。

Brahmbhatt補充，睡眠品質提升也可能與睾酮分泌相關。由於睾酮主要在睡眠期間分泌，良好的睡眠因此可能有助於提升精力、改善情緒和增強性功能。他強調，不一定要裸體睡覺才能達到效果，而是應著重保持睡眠環境的涼爽，如果選擇不穿衣服睡覺，則應更頻繁地換洗床單。

肌膚接觸增伴侶親密感 專家：先溝通再嘗試 婚姻與家庭治療師Ian Kerner指出，肌膚接觸可能促進催產素分泌，而催產素與親密感和情感連結有關，部分伴侶在睡覺時選擇不穿衣服或只穿小量的衣物，可以增加彼此的肌膚接觸，即使沒有發生性行為，仍有利於增進兩人的感情。 Kerner建議，若伴侶想嘗試改變睡眠穿著習慣，應先進行溝通，可以採取一些輕鬆有趣的方式，或從增加親密互動的角度與對方討論。如果選擇裸睡，一定要在睡床旁準備好衣物，以備不時之需。