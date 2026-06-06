健身迷思｜漸進式超負荷常被誤解！本末倒置易致受傷收場

漸進式超負荷是增肌時常用的一個詞語，意指適時增加負荷，讓肌肉為了適應負荷而持續進步。惟不少人太過簡化其意義，甚至將因果倒轉，在肌肉未預備好，就已增加重量；又或借力代償，只為增加重量，結果增肌不成反增受傷風險。

漸進式超負荷正確觀念

許多人誤解漸進式超負荷，認為增加重量或次數是令肌肉生長的過程；而事實上，我們應視漸進式超負荷為肌肉已經生長的「證據」；不是為了長肌肉而增加重量，而是因為肌肉適應並生長了，所以才有能力增加負擔。

重訓新手力量增長很快(當中多半為神經募集效率提升，一次可徵召更多肌肉纖維發力)，過一段時間如半年至一年後，力量增長放緩，很多人便會犧牲動作標準(如縮短行程、借力等)，以維持重量數字上的增長速度。然而這做法下，肌肉並未獲得更高質量的刺激，關節與結締組織更會承受過大壓力，增加受傷風險，尤其對於40歲以上人士。