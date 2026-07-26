經常脹氣、便秘、疲累係腸漏症？「4個問題」自測揪腸道失衡

許多人常覺得莫名疲倦或情緒低落，其實這可能不是單純的勞累，而是腸道健康亮起紅燈。人體腸道菌總重約1到1.5公斤，數量高達100兆個，對消化代謝與免疫調節扮演極重要角色。柳營奇美醫院胃腸肝膽科鍾焜明醫生指出，腸道擁有龐大神經網絡，被稱為人體第二個腦。
腸腦軸雙向溝通 影響情緒與睡眠
腸道不僅是消化器官，更是重要的免疫系統，會分泌神經傳導物質與免疫調節因子。鍾焜明醫生解釋，這些物質透過「腸腦軸」機制與大腦互相影響。大腦能改變腸道功能，而腸道狀態也能反過來左右情緒與壓力反應，腸道菌相健康與否直接牽動免疫、情緒及睡眠等神經系統。
壞菌增加 恐引發腸漏症、慢性發炎
隨著年紀增長及生活習慣失衡，腸內好菌與多樣性會逐漸下降。鍾焜明醫生表示，腸道菌不健康往往引發便秘、腹瀉與吸收不良，導致免疫力下降並產生皮膚過敏或感冒。這也會引起腸道黏膜發炎受損，讓細菌與毒素滲漏進入血液形成「腸漏症」，進而引發全身慢性發炎及代謝異常。
四大指標檢視異常 早揪出腸道失衡風險
大眾日常可透過以下幾項指標進行自我檢測，若出現這些狀況應留意腸道菌相可能已失衡：
消化不順：經常性脹氣、便秘或腹瀉，排氣頻繁且氣味惡臭。健康糞便應呈黃褐色香蕉狀。
皮膚異常：反覆出現濕疹、搔癢、乾燥或青春痘不易改善。
精神欠佳：常感低落、容易疲倦、注意力不集中，或無失眠卻長期慢性疲勞。
免疫下降：身體抵抗力差，容易感冒或過敏症狀反覆發作。
多攝取高纖益生元 打造優質腸道環境
培養健康腸道菌相的關鍵在於日常飲食，應適度補充「好菌的食物」也就是益生元。高纖蔬果能提供益生菌所需養分，木耳、秋葵等水溶性膳食纖維，以及蕈菇海藻、辛香料與豆類皆是優質來源。同時可適量攝取優格、納豆、味噌等發酵食物直接補充益生菌，雙管齊下維持腸道平衡。
避開加工食品 維持良好生活作息
鍾焜明醫生提醒，除了維持均衡飲食，大眾應盡量減少精製糖、油炸及過度加工食品的攝取，避免破壞腸道環境孳生壞菌。充足睡眠、適度紓壓與規律運動同樣重要，皆有助促進腸胃蠕動與代謝。透過良好生活習慣養好腸道菌，不僅能維持消化與免疫功能，更能全面提升整體健康。
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