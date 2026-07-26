經常脹氣、便秘、疲累係腸漏症？「4個問題」自測揪腸道失衡

許多人常覺得莫名疲倦或情緒低落，其實這可能不是單純的勞累，而是腸道健康亮起紅燈。

許多人常覺得莫名疲倦或情緒低落，其實這可能不是單純的勞累，而是腸道健康亮起紅燈。人體腸道菌總重約1到1.5公斤，數量高達100兆個，對消化代謝與免疫調節扮演極重要角色。柳營奇美醫院胃腸肝膽科鍾焜明醫生指出，腸道擁有龐大神經網絡，被稱為人體第二個腦。

腸腦軸雙向溝通 影響情緒與睡眠

腸道不僅是消化器官，更是重要的免疫系統，會分泌神經傳導物質與免疫調節因子。鍾焜明醫生解釋，這些物質透過「腸腦軸」機制與大腦互相影響。大腦能改變腸道功能，而腸道狀態也能反過來左右情緒與壓力反應，腸道菌相健康與否直接牽動免疫、情緒及睡眠等神經系統。

壞菌增加 恐引發腸漏症、慢性發炎

隨著年紀增長及生活習慣失衡，腸內好菌與多樣性會逐漸下降。鍾焜明醫生表示，腸道菌不健康往往引發便秘、腹瀉與吸收不良，導致免疫力下降並產生皮膚過敏或感冒。這也會引起腸道黏膜發炎受損，讓細菌與毒素滲漏進入血液形成「腸漏症」，進而引發全身慢性發炎及代謝異常。