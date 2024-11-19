40歲肌肉流失｜增肌2招預防肌少症 仲可以提升免疫力

知名預防醫學健康管理陳炯瑜醫師分享，肌肉能夠儲存免疫系統所需要的蛋白質，並分泌免疫相關的細胞激素，當肌肉量減少，免疫力也會變差，且免疫力失衡時，也會導致肌肉更難生成，形成惡性循環。尤其40歲之後，肌肉流失的速度會加快，因此年紀愈大更不能忽略肌力的鍛煉。想要養出好肌力，可以透過以下兩大方法：

天氣轉涼感冒病菌來襲，提升免疫力是一大關鍵，但除了吃保健品、多吃蔬果、作息規律之外，其實肌肉量也跟免疫力息息相關。

不過許多中高齡者，卻經常因為關節疼痛問題而不敢運動，每天久坐或躺者，長久下來導致肌力快速流失，甚至出現肌少症，也可能造成免疫力較低的問題。陳炯瑜醫師建議，如果要幫助中高齡者找回靈活力，可以透過施打I CARE PRP+優適骨來保養關節，有別於傳統的PRP，可萃取更高濃度的生長因子，能促進組織修復，進一步緩解疼痛，再透過專業醫療團隊給予合適的運動規劃，一步步養出好肌力，也找回好免疫力。

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