7個貼士 增加掌上壓次數

無論是學校裡體育課的考試，或者打算考紀律部隊的體能測試，都會有掌上壓這一項目，因為它可以評估上半身的肌力。有些人做掌上壓輕而易舉，但未必突破到自己的次數紀錄；亦有些平時較少訓練的人，或者只做到數下，未能於測試中過關。以下7個貼士，可助你突破瓶頸，在掌上壓次數上更進一步。

1. 增加重量

對於已可做到一定次數掌上壓的人，最好的方法是增加負荷，例如在背上放上槓鈴片，又或者背著背滿的背囊去做。最理想的重量是大約能做10至20次便會力竭，而能夠保持動作完整。當然背上不能無限加重，若到了加重的極限，也可增加次數，直至力竭。經過一段時間練習，單純的自身體重掌上壓會變得更輕鬆。

2. 利用退階版掌上壓

退階版掌上壓即膝頭著地的版本。未能做到掌上壓的初階者當然可先用此作訓練，而如果你的目標是15下掌上壓，但只可做到7下，那麼便可以先做7下掌上壓，然後用退階版做完餘下的次數，然後在往後的訓練中，慢慢增加掌上壓次數，減少退階版次數來達成目標。對於進階人士，則可利用退階版作為遞減訓練，即先以增加重量或者一般掌上壓做到力竭，再做多一組退階版掌上壓，再「榨乾」僅餘的力量。

3. 重量訓練

掌上壓所用到的肌肉包括胸肌、前三角肌和肱三頭肌，可以做一些重量訓練去增加這些肌肉的力量，例如槓鈴或啞鈴臥推、啞鈴肩推等都是有效訓練到這些肌群的多關節動作，而針對三頭肌的雙槓撐體、滑輪下拉等都有幫助，當訓練的重量慢慢增加，上半身的力量就會大大加強，尤其臥推重量達到自己的體重時，掌上壓就變得輕而易舉。

4. 增加推的訓練次數

訓練要有效果，日日做反而未如理想，因為每次訓練應有足夠強度，然後讓肌肉休息和回復才可，因此同一組肌肉兩次訓練間隔最好有48小時。因此為達到目的，每周應訓練兩至三次推的肌肉，亦即胸肌、前三角肌和肱三頭肌。進階者不妨結合重量訓練和掌上壓，先做較重的重量訓練，最後才做自身體重的掌上壓。

5. 多做掌上壓變化型

掌上壓變化型不少會降低身體穩定性，或者增加上半身的負荷，最簡單的例子是將雙腳放在較高的位置。其他可考慮動作包括Dive Bomber Push Up、Pike Push Up等。

6. 增加核心力量

做掌上壓時身體要成一直線，如果肚腩和屁股向下沉，上半身就難以發力。有好的核心肌群力量，除了可以幫助穩定身體，也能幫助更好發揮肌肉力量，因此可以做平板支撐訓練核心，能做到1分鐘的話，便足夠應付掌上壓所需。

7. 增加訓練動作範圍

從來訓練時便應該盡量增加動作的範圍，做掌上壓時可以用專用的握把，或者穩固的東西墊高手腳，讓身體可以降得更低，令幾組肌肉都伸展得更盡。當然亦可結合其他掌上壓變化型來做。