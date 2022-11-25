世界盃2022｜8種傳染病風險飆升　世衞警告勿碰駱駝

卡塔爾世界盃預計吸引超過120萬名遊客入境觀賞比賽，世界衞生組織(WHO)警告，雖然新冠肺炎疫情漸緩，但仍需注意可能在當地傳染的8種傳染病，尤其是致死率高達35%的中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)，呼籲民眾千萬別隨意觸碰駱駝等哺乳類動物。

《太陽報》(The Sun)報道，世衞流行病學家Patricia Schlagenhauf與團隊在《新微生物與新感染》(New Microbes and New Infections)刊登的最新研究指出，世界盃不能避免地帶來傳染病風險，其中有8種傳染病風險最高，而最需注意的是中東呼吸症候群冠狀病毒、新冠肺炎病毒以及猴痘病毒(Monkeypox)。

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Patricia Schlagenhauf表示，今次的傳染病警告適用於卡塔爾與其周邊國家，由於有超過百萬名遊客前往當地觀賽，因此這些疾病有可能快速傳遞至他國，例如英國。報道估計，有 5,000 名英國球迷將前往阿拉伯國家觀看比賽。