丟架！美國6女遊客調戲御林軍 特警嚴詞訓斥 當場收聲敗走(有片)

去英國旅行不少人也會對御林軍深感興趣，但記得不要做出丟假的事。近日網上流傳幾名美國女遊客當眾取笑及呼喝御林軍的片段，可見她們最終被一名持槍特警嚴詞斥責，頭耷耷敗興而回，網民紛稱大快人心。 該片段由用戶kallm64356在TikTok發布，旋即錄得逾1,800萬次瀏覽。起初可見6名女遊客向著該名隸屬御林軍的皇家近衛騎兵(Household Cavalry)不斷叫囂，有人胡亂猜測其名字，叫他「Alex」，並促他動身，說「Alex我們要行了」，期間又有人模仿軍人步操，又不時「哈哈哈」大笑聲。

該名御林軍曾輕輕搖頭，但一直保持冷靜，未幾一名持槍特警從旁步出，該批美國女遊客未知即將會被罵，還歡呼尖叫，又開心得跳起。特警向御林軍了解狀況後，轉身向該批女子說︰「這些士兵正在為國家服務，對嗎？他們認真工作。他們負起保護這座設施的責任。他們並非給人取笑的對象。」（These soldiers serve this country, alright? They take the job seriously. They are responsible for protecting this facilty. They are not an object of ridicule.） 美國女遊客騷擾御林軍遭訓斥過程︰

特警之後下逐客令，「我知道你們玩得很開心，但他並不開心，他已工作了一整天，他須工作多個小時。這令人疲累，令人筋疲力竭，而你們卻在玩弄他。我們不欣賞這種行為，請你們離開好嗎？」（Appreciate you are having fun, he's not having fun, he's got a long day, it's a lot of hours he's got to do. It is tiring, it is exhausting, and you are taking the p*** out of him. We do not appreciate that and I will ask you to leave the facility. Alright?）一邊說一邊舉手示意她們離開。該批亢奮女子終靜了下來，低著頭離去。