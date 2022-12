亨利梅根Netflix紀錄片𤓓咗？「狗仔隊瘋狂追訪」鏡頭 被踢爆來自哈利波特首映 跟夫婦無關(有片)

哈利王子與梅根|英媒找碴︰「狗仔隊鏡頭」恐削亨利說服力

英國《每日郵報》從前導預告片中找碴,指當中抽述狗仔隊瘋狂追訪的鏡頭,其實是出自2011年7月《哈利波特—死神的聖物2》於倫敦舉行的首映禮,現場有原著小說作者羅琳及3位主角,,雖然主角同樣叫「Harry」,但事實是一位王室成員都無(no royals attended),並指該畫面是亨利及梅根「相識前5年所攝」(five years before they met)。報道又引述王者專家Ingrid Seward稱,不認為亨利知情,認為是Netflix不小心,「這會削弱亨利有關保護家庭言論的說服力(weakens Harry’s comment about protecting his family),虛構的畫面會削弱其觀點。」

此外,較早前亦有報道稱,前導預告片中亨利及梅根手牽手準備步向花園的照片,疑似攝於白金漢宮,有可能反王室有關未經女王批准帶同私人攝影師在宮內工作的規定。

Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)將於周四(8日)上架,王室消息稱他們預期該紀錄片只會是「主持人奧花雲費加上更多的哭泣」,揚言王室不會被其擊倒。據報國王查理斯二世及王后卡米拉對亨利夫婦持續攻擊王室感到「疲憊厭倦」(wearied)。