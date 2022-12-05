亨利梅根Netflix紀錄片𤓓咗？「狗仔隊瘋狂追訪」鏡頭 被踢爆來自哈利波特首映 跟夫婦無關(有片)

英國亨利王子及夫人梅根的Netfilx紀錄片《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)，日前發布了前導預告片(Teaser)，但隨即被英媒找碴，當中一個描寫狗仔隊瘋狂追訪的鏡頭，被踢爆其實是一群在《哈利波特》首映禮正當採訪的記者，而該場首首映禮更是於2011年舉行，當時亨利及梅根尚未相識！ 哈利王子與梅根｜亨利︰沒有人知門後所發生的事 Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)前導預告片開首展示了多張亨利及梅根在不同場合的甜蜜黑白照，以及梅根懷孕時的照片，亨利在當中說︰「沒有人知門後所發生的事」，然後可見梅根用手掩著額頭狀甚困擾，以及她出席英女王伊利沙伯二世國葬時落淚的照片，然後是一大群記者舉機拍攝場面，亨利緊接著說︰「為了保護我家人，我可以做任何事」，之後是報紙印刷出版，以後是亨利及梅根由小到大照片的快縮展示，並可見二人在抹眼淚，梅根在預告片末說︰「當(爆料)風險這麼高，來聽我們說自己的故事不是更有意義嗎？」

哈利王子與梅根｜英媒找碴︰「狗仔隊鏡頭」恐削亨利說服力 英國《每日郵報》從前導預告片中找碴，指當中抽述狗仔隊瘋狂追訪的鏡頭，其實是出自2011年7月《哈利波特—死神的聖物2》於倫敦舉行的首映禮，現場有原著小說作者羅琳及3位主角，，雖然主角同樣叫「Harry」，但事實是一位王室成員都無(no royals attended)，並指該畫面是亨利及梅根「相識前5年所攝」(five years before they met)。報道又引述王者專家Ingrid Seward稱，不認為亨利知情，認為是Netflix不小心，「這會削弱亨利有關保護家庭言論的說服力(weakens Harry’s comment about protecting his family)，虛構的畫面會削弱其觀點。」 此外，較早前亦有報道稱，前導預告片中亨利及梅根手牽手準備步向花園的照片，疑似攝於白金漢宮，有可能反王室有關未經女王批准帶同私人攝影師在宮內工作的規定。 Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)將於周四(8日)上架，王室消息稱他們預期該紀錄片只會是「主持人奧花雲費加上更多的哭泣」，揚言王室不會被其擊倒。據報國王查理斯二世及王后卡米拉對亨利夫婦持續攻擊王室感到「疲憊厭倦」(wearied)。

Netflix《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)前導預告︰