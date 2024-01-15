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國際
2024-01-15 20:20:00

加拿大狗巴士日日接載汪星人「返學」　Ruff and Puff：希望和狗過充滿樂趣的日子

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經營狗狗安親班「Ruff and Puff」的丹佐·莫里森 (Denzel Morrison) 表示，他在2020 年創立「Ruff and Puff」，希望能在自己的城市與狗一起度過充滿樂趣的日子。「當時我看到一段影片，有個人駕駛一輛載滿狗的黃色貨車，它看起來有點像校車，我當時想，哇，這看起來確實是一份很棒的工作！」於是他真的買了一輛校車，並將它改造成狗狗專用的巴士。莫里森在每個座椅旁都加裝了安全拉簾，以確保每位乘客都能安全舒適地乘坐。

在國外經常可以看到亮黃色的校巴在社區中接送孩子們上下課，但在加拿大阿爾伯塔省卡加利有一輛色彩繽紛的校巴，接送的竟然是可愛的汪星人。

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狗狗聽到巴士聲會在窗邊等候

經營狗狗安親班「Ruff and Puff」的丹佐·莫里森 (Denzel Morrison) 表示，他在2020 年創立「Ruff and Puff」，希望能在自己的城市與狗一起度過充滿樂趣的日子。「當時我看到一段影片，有個人駕駛一輛載滿狗的黃色貨車，它看起來有點像校車，我當時想，哇，這看起來確實是一份很棒的工作！」於是他真的買了一輛校車，並將它改造成狗狗專用的巴士。莫里森在每個座椅旁都加裝了安全拉簾，以確保每位乘客都能安全舒適地乘坐。在經過3年的經營之後，他已經有了一群忠實的顧客。「一旦牠們聽到巴士來了，都會在窗邊等我。牠們很高興看到巴士來，蹦蹦跳跳地跑上車並直奔牠們最喜歡的座位上，等我幫牠們繫好安全帶。」當天氣溫暖時，「Ruff and Puff」的工作人員會帶狗狗們前往當地的親水公園，在那裡，牠們可以在各種淺水池中戲水。而冬天時，牠們最喜歡的就是在雪地上與同伴們一起跑、跳、玩。大約一個小時後，團隊就會帶狗狗們返回巴士，開始回家之旅，而這時通常狗狗們都已經筋疲力盡，回家後，主人就會得到一隻乖乖睡得香甜的狗狗。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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