加拿大狗巴士日日接載汪星人「返學」　Ruff and Puff：希望和狗過充滿樂趣的日子

狗狗聽到巴士聲會在窗邊等候

經營狗狗安親班「Ruff and Puff」的丹佐·莫里森 (Denzel Morrison) 表示,他在2020 年創立「Ruff and Puff」,希望能在自己的城市與狗一起度過充滿樂趣的日子。「當時我看到一段影片,有個人駕駛一輛載滿狗的黃色貨車,它看起來有點像校車,我當時想,哇,這看起來確實是一份很棒的工作!」於是他真的買了一輛校車,並將它改造成狗狗專用的巴士。莫里森在每個座椅旁都加裝了安全拉簾,以確保每位乘客都能安全舒適地乘坐。在經過3年的經營之後,他已經有了一群忠實的顧客。「一旦牠們聽到巴士來了,都會在窗邊等我。牠們很高興看到巴士來,蹦蹦跳跳地跑上車並直奔牠們最喜歡的座位上,等我幫牠們繫好安全帶。」當天氣溫暖時,「Ruff and Puff」的工作人員會帶狗狗們前往當地的親水公園,在那裡,牠們可以在各種淺水池中戲水。而冬天時,牠們最喜歡的就是在雪地上與同伴們一起跑、跳、玩。大約一個小時後,團隊就會帶狗狗們返回巴士,開始回家之旅,而這時通常狗狗們都已經筋疲力盡,回家後,主人就會得到一隻乖乖睡得香甜的狗狗。