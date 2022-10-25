勵志故事｜追夢少年寄信問「如何成為機師」 14年後當上機師並與機長初見面

有日本網民在Twitter發文講述，早前搭飛機時，機長例行廣播期間跟乘客分享14年前一名追夢少年的感人故事。

帳號為「810ri」的日本網友發文，稱本月6日晚乘搭日本天馬航空(Skymark Airlines)由仙台飛往神戶的航班，客機起飛後不久，機長進行例行的班機資訊廣播，不料廣播到一半時，機長突然宣布，「雖然是私事，但希望與大家分享」，接著便娓娓道來一段與他有淵源的暖心故事。

14年前，這位機長收到一封來自小學六年級的少年寫的信，少年請教他，「我該怎麼做才能成為飛機機師呢？」。他耐心回信為少年解答，二人因此結緣、成為忘年之交，之後一直保持聯絡，會互相寄信，並維持電郵來往。

14年來未見過一面

機長指，自己14年來從未與少年見過一面或用電話聯絡，「這名少年現在已從航空學校畢業，準備投入航空業受訓，當下他剛好乘搭這班機，日後他和我就是夥伴了！」。廣播完畢，機艙內瞬間響起如雷掌聲。

天馬航空回應指，機長從這名少年的來信得知，他將要乘搭這航班回家，便立即向公司提出希望能駕駛這班機，可在機上向少年祝賀。飛抵神戶後，機長便與少年首度會面，還拍下令人感動的合照。

網民受感動：我哭了出來

不少網民深受感動，紛紛留言「實在太感人了！」、「就像電影情節」、「溫馨到我忍不住哭出來」、「故事勵志，讓我起雞皮」。有網民感嘆「現今社會中，很難得有這麼暖心的故事」、「去上班的心情都變好了」。