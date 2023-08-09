南韓「血麵包」SPC集團員工遭機器夾成重傷　心臟驟停送醫

南韓食品巨頭SPC集團旗下的「Paris Baguette」麵包工廠在去年發生女員工被機器絞死的憾事，然而工廠卻在事發隔天就復工，當時引發全民怒火，呼籲拒買抵制。8日再度傳出SPC集團旗下另一間麵包店「Shany」又發生意外！一名作業員在工作時被機器夾住，心臟驟停，被送往醫院急救。

警員到達時重傷員工已沒有心跳

事發在中午12時41分，位於京畿道城南市中原區上大院洞的「Shany」麵包店傳出一名作業員被大型機具夾住重傷。據《韓聯社》報道，當時有二名員工正在作業，其中一人沒有確認另一人是否已與機器保持安全距離就按下了操作鈕，導致意外發生。警員及消房員在獲報後立即趕往現場，當時該名重傷員工已沒有心跳，消防員實施心肺復甦後其他送往醫院急救。所幸到院後已恢復呼吸心跳，並迅速接受手術。

警方現在要調查工廠管理人員是否有遵守安全規定，如果指控屬實，相關責任者將因職業疏失而受到起訴。SPC集團旗下有相當多餐飲品項，然而卻頻傳意外。去年10月的血麵包事件發生之後，才過沒幾天就又有員工慘遭機器「斷指」，而上月12日也有一名員工的手被機器卡住而導致骨折。

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