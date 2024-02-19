國際分析｜歷代最佳總統排名特朗普包尾 拜登排14「最大政績」得啖笑？

今屆美國總統選舉極大機會再由拜登及特朗普對決，然而兩位似乎都非理想人選？一項訪問了逾150位學者的調查顯示，特朗普在歷來所有美國總統中評分包尾，而拜登儘管位列第14，但令其獲得不少分數的最大「政績」，並非關乎其內政或外交政策，而是在上屆選舉中把特朗普趕出白宮。 該項調查為Presidential Greatness Project，曾於2015及2018選舉年前舉辦，今屆是第3屆，由學者為歷來諸位美國總統評分並定出排名。調查由美國卡羅來納海岸大學和休斯敦大學的學者負責，今屆共有154名政治科學及歷史學者於去年11月中至12月底完成網上調查，為歷來46任共45位總統中(Stephen Grover Cleveland不連續地出任第22及24任總統)評分。

拜登及特朗普近期公開活動︰

美國大選2024｜美國最佳總統 在世總統奧巴馬排名最高 結果顯示，解放黑奴的林肯位列榜首，與上兩次調查一樣。第2、3名分別是二戰時期總統小羅斯福，以及開國總統華盛頓，3人的評分均在90分以上。如以在世總統計算，排名最高的是奧巴馬(第7)，其次是克林頓(第12)、卡特(第22)及喬治布殊(第32)；而奧巴馬亦是與2015年相比，排名上升最多的總統之一，躍升了9位。至於今屆總統選舉雙雄，拜登以62.66分排第14，位列中上游；而目前面臨刑事指控、在民調中領先拜登的特朗普，則僅獲10.92分包尾。

美國大選2024｜學者︰拜登最大成就是上屆贏了特朗普 儘管拜登聲稱順利領導國家終結新冠疫情大流行，並為國家修橋補路及大搞基建，外交軍事上則成功團結國際對抗俄羅斯，但有學者認為，拜登最大成就是「把特朗普趕出白宮橢圓形辦公室」(evicting Mr. Trump from the Oval Office)，讓國家「恢復較為傳統的美國總統領導風格」(resumed a more traditional style of presidential leadership)，並在今屆正致力阻止特朗普重返白宮，似乎總之是誰能阻擋特朗普，誰便可獲高分。 美國大選2024｜共和黨學者一樣給特朗普低分 受訪學者本身政治立場，似乎對其評分影響不大。舉例來說，共和黨的列根及老布殊，以及民主黨的奧巴馬及拜登，在支持共和及民主黨的學者中，排名差距並不算非常大。在共和黨學者中，列根排第5、老布殊排第11、奧巴馬排第15、拜登排第30；在民主黨學者中，列根排第18、老布殊排第19、奧巴馬排第6、拜登排第13。從今次調查可看出的是，連共和黨學者都不撐特朗普，如單看共和黨學者的評分，特朗普仍只得31.38分，排在尾五。