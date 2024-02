國際分析｜歷代最佳總統排名特朗普包尾 拜登排14「最大政績」得啖笑？

拜登及特朗普近期公開活動︰

美國大選2024|學者︰拜登最大成就是上屆贏了特朗普

儘管拜登聲稱順利領導國家終結新冠疫情大流行,並為國家修橋補路及大搞基建,外交軍事上則成功團結國際對抗俄羅斯,但有學者認為,拜登最大成就是「把特朗普趕出白宮橢圓形辦公室」(evicting Mr. Trump from the Oval Office),讓國家「恢復較為傳統的美國總統領導風格」(resumed a more traditional style of presidential leadership),並在今屆正致力阻止特朗普重返白宮,似乎總之是誰能阻擋特朗普,誰便可獲高分。

美國大選2024|共和黨學者一樣給特朗普低分

受訪學者本身政治立場,似乎對其評分影響不大。舉例來說,共和黨的列根及老布殊,以及民主黨的奧巴馬及拜登,在支持共和及民主黨的學者中,排名差距並不算非常大。在共和黨學者中,列根排第5、老布殊排第11、奧巴馬排第15、拜登排第30;在民主黨學者中,列根排第18、老布殊排第19、奧巴馬排第6、拜登排第13。從今次調查可看出的是,連共和黨學者都不撐特朗普,如單看共和黨學者的評分,特朗普仍只得31.38分,排在尾五。