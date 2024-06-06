國際分析｜飛機產量減 為何竟成航空公司金蛋？

全球飛機產量短缺，正成為部分航空公司的金蛋。飛機供應不足下，航空公司得以用高於其買入價的價錢，把新飛機賣給租賃公司套現獲利，然後租回。「售後租回」(Sale and Leaseback)向來是各地航空公司獲取流動資金、減輕資產負債表壓力的「妙法」，但專家對此感到憂慮。 總部位於美國丹佛的廉航邊疆航空(Frontier Airlines)，以及匈牙利廉航維茲航空(Wizz Air)等，近期成為「售後租回」表表者，透過這種方式獲得數以億計美元收益。 美各航空公司「售後租回」交易大增 這種存在已久的財技，因飛機供應緊絀，而變得更具吸引力。根據Cirium Ascend顧問公司資料，美國各大航空公司今年的「售後租回」交易，佔全球比例24%，較2022年的10%急升。另一顧問公司AeroDynamic Advisory則指，波音(Boeing)和空中巴士(Airbus)的產量問題，將令預計於本年交付予客運航空公司的飛機減少19%。此外，預計在2024至26年間，將有約350架空巴A320neo飛機，因前稱雷神的RTX、旗下公司普惠(Pratt & Whitney)的引擎問題，而須停飛。基於以上因素等種種原因，美國航空協會(Airlines for America、A4A)的首席經濟學家海姆利奇(John Heimlich)表示，新飛機價格較新冠疫情前上升了兩成。

廉航邊疆航空 獲利逾5億 路透社指，邊疆航空今年首季度透過「售後租回」獲得7,100萬美元(約5.53億港元)收益，較去年暴增78%。Cirium Ascend全球諮詢部門負責人莫里斯(Rob Morris)預料，邊疆航空在當前季度也會錄得類似豐厚收益。至於維茲航空，則在最近財年錄得約2.45億歐元(約20.6億港元)收益，激增約146%。 除趁高價把新接收的飛機出售套現，航空公司亦會看準時機，瞄準低價位向飛機製造商下單賺到盡。例子同樣是邊疆航空，該公司於2021年下了大訂單，當時通脹相對較低，而且由於疫情，航空旅行需求尚未恢復。據報該公司訂購了超過200架空巴飛機，將陸續於2029年之前交付。邊疆航空本月較早時承認，已從空巴那裡以較目前市價低一截的價錢訂了飛機，之後會以更高價格將其賣予租機公司。達美航空(Delta Air Lines)、美國航空(American Airlines)和聯合航空(United Airlines)等美國航空公司，也下了類似訂單，不過規模較邊疆航空小。

航空公司「不務正業」惹關注 上述財技令邊疆航空在首季度幾乎收支平衡，這看來是好事，但有分析師表示憂慮，認為該航空公司似乎太過依賴這類交易，而非專注於載客運輸，有「不務正業」之嫌。摩根大通分析貝克(Jamie Baker)說：「我們關注過度依賴『出售租回』收益，愈趨成為邊疆航空盈利能力的核心因素。」 邊疆航空對此不以為然，公司把飛機訂單視為在目前飛機供應緊絀市場中的「重要資產」(major asset)，理據是預計飛機製造商面對的產量挑戰將會持續。邊疆航空CEO比弗爾(Barry Biffle)本月對投資者表示，「這是業務的核心部分，是實實在在的現金」(it’s a core part of the business, the cash is real)。

租機費用亦上升 新飛機價格飆升，亦意味飛機租金大漲。飛機租賃巨頭AerCap的CEO凱利(Aengus Kelly)預測，全球飛機市場的緊張供應，將起碼持續至2030年。據報目前航空公司在飛機租賃上的支出，已較疫情前增加三成。Cirium Ascend顧問公司的資料顯示，空巴A321neo的租金已達每月45.5萬美元(約354萬港元)，較2020年增加30%。航空公司不僅要在租賃合同期間支付月租，還須付維修費和按金。 有專家點出箇中隱憂，指一旦飛機延遲交付，將令航空公司陷入困境，尤其是那些依賴這些交易來產生現金和管理開支的航空公司。例子之一是巴西第二大航空公司高爾航空(Gol)，該公司今年在美國對總公司及其子公司申請破產保護時，債務估計達200億巴西雷亞爾(約304億港元)。