國際分析｜飛機產量減 為何竟成航空公司金蛋？

航空公司「不務正業」惹關注

上述財技令邊疆航空在首季度幾乎收支平衡,這看來是好事,但有分析師表示憂慮,認為該航空公司似乎太過依賴這類交易,而非專注於載客運輸,有「不務正業」之嫌。摩根大通分析貝克(Jamie Baker)說:「我們關注過度依賴『出售租回』收益,愈趨成為邊疆航空盈利能力的核心因素。」

邊疆航空對此不以為然,公司把飛機訂單視為在目前飛機供應緊絀市場中的「重要資產」(major asset),理據是預計飛機製造商面對的產量挑戰將會持續。邊疆航空CEO比弗爾(Barry Biffle)本月對投資者表示,「這是業務的核心部分,是實實在在的現金」(it’s a core part of the business, the cash is real)。