國際專題｜創歷史新高 近四成民眾避看新聞

正在看這單新聞的你，可能快將成為「異類」。英國牛津大學的路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)一項全球調查發現，近四成民眾會主動避看新聞(news avoidance)，比率為歷來最高。不少人避看新聞的原因，是對戰爭及政治等新聞感到無力，亦有人對海量新聞資訊感到厭倦。此外，研究發現Facebook仍然是新聞讀者受眾最廣的社交平台，但影響力正在下跌，TikTok則氣勢凌厲，在新聞受眾上首度超越X。 本年度的《數碼新聞報告》(Digital News Report)人員，於在今年1至2月訪問了全球47個國家及地區逾9.4萬名民眾。報告指，儘管部分舉行重要選舉的地區如美國，民眾對新聞關注度上升，但在全球整體而言仍明顯呈跌勢。

俄烏中東報道影響民眾 調查發現，39%受訪者稱會「有時或經常避看新聞」，創調查以來新高，較去年升3個百分點，升幅最大的是巴西、西班牙、德國及芬蘭。有評論認為是跟俄烏戰事及中東局勢的新聞有關。46%受訪者表示對新聞「非常感興趣或極度感興趣」，較2017年的63%，大跌17個百分點。 該報告的主要作者紐曼(Nic Newman)表示，新聞選材近年面臨尤其艱難的困境，「有疫情和戰爭，因此人們遠離新聞，無論是為了保護心理健康，還是只是想繼續過自己的生活，這都是一種相當自然的反應。」

避免看新聞的人通常是因為「無力」(powerless)這兩個字而這樣做，「覺得他們對世上正在發生的重大事件無能為力」，而新聞內容本身亦「令人沮喪」(depressing)，而且更是「無間斷」(relentless)循環。報告引述一位45歲英國女士稱，「現在的世界新聞太令人沮喪了，大多數新聞頻道都在報道相同的事情」，其中涉及「戰爭、災難和政治」的報道，被認為擠壓了其他領域的新聞。報告又指，對於新聞量太大，愈來愈感到吃不消的民眾比率，較2019年大增11個百分點，其中女性和年輕人尤其受不了海量的新聞。

多角度及正面新聞不足 在有關受眾需要上，調查發現各地新聞機構或許過於著重於向受眾提供重大新聞更新，卻沒花足夠時間提供不同觀點的報道，又或報道一些能帶來樂觀情緒的新聞。此外，亦有人對政治感到疲憊，不少人認為新聞中有「太多政治」(too much politics)。 幸而，民眾對新聞的信任度保持在40%的穩定水平，儘管較新冠疫情高峰時期低4個百分點，其中芬蘭是民眾最信任新聞的國家(69%)。 社交平台「碎片化」 報告又提到，傳統新聞來源如電視和紙媒等受眾，過去10年急劇減少。年輕人更喜歡上網或透過社交媒體獲取新聞。以英國為例，近七成(73%)受訪者平日會在網上看新聞，相比之下，電視及紙媒的比率分別為50%及14%。

至於上網在哪裡看新聞，報告指，全球的網上新聞資訊平台呈碎片化，目前有6個平台的新聞已觸及10%或以上受訪者，較10年前的兩個大增。最多人獲取新聞資訊的平台仍然是Facebook，每周會從中接收新聞者有37%，但報告指它處於長遠下滑之勢，去年的新聞接收量跌4個百分點。YouTube和WhatsApp緊隨其後，分別有31%和21%。 TikTok則正在崛起，並首次超越前稱Twitter的X。調查發現，13%受訪者會從TikTok獲取新聞，高過X 3個百分點，當中以18至24歲人士會在TikTok接收新聞的比例最高，達23%。不過，TikTok和X均為最多受訪者擔心內容未必可靠的平台。

與這些變化相關的是，影片成為愈來愈重要的網上新聞來源，尤其是對年輕人而言。其中以較短的新聞影片更具吸引力，66%受訪者會每周瀏覽，較長影片比率則為51%。紐曼表示：「消費者之所以選擇影片，是因它易於使用，並提供各種與自己相關且引人入勝的內容」，「但很多傳統新聞機構仍堅持以文字為基礎的文化，難以改變敘事方式」。反觀把新聞網站或程式，視為主要新聞來源的民眾只有22%，較2018年大跌10個百分點。在瀏覽短片上，大部分民眾(72%)也主要在網上平台觀看，只有22%主要在新聞機構網站睇片。