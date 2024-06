國際專題｜創歷史新高 近四成民眾避看新聞

正在看這單新聞的你,可能快將成為「異類」。英國牛津大學的路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)一項全球調查發現,近四成民眾會主動避看新聞(news avoidance),比率為歷來最高。不少人避看新聞的原因,是對戰爭及政治等新聞感到無力,亦有人對海量新聞資訊感到厭倦。此外,研究發現Facebook仍然是新聞讀者受眾最廣的社交平台,但影響力正在下跌,TikTok則氣勢凌厲,在新聞受眾上首度超越X。

本年度的《數碼新聞報告》(Digital News Report)人員,於在今年1至2月訪問了全球47個國家及地區逾9.4萬名民眾。報告指,儘管部分舉行重要選舉的地區如美國,民眾對新聞關注度上升,但在全球整體而言仍明顯呈跌勢。