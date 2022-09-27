安倍國葬｜國葬下午舉行 首相岸田文雄致悼詞 讚揚安倍推動國家經濟(持續更新)

1443更新：首相岸田文雄代表政府致悼詞，讚揚安倍在任期間維護自由、民主、人權，在推動國家經濟上作出果斷決定。岸田文雄以英文說，「Courage is doing what is right.(勇氣就是做對的事)，安倍先生，你是充滿勇氣的人」，又指安倍既是真誠、熱情的人，對朋友珍而重之，也是深愛妻子安倍昭惠的丈夫。儀式開始時，演奏完日本國歌並全場默哀後，會場播放悼念安倍的影片，以安倍彈琴作開端，接著回顧安倍從2006年首度擔任首相以來，在政壇關鍵場景的談話與重要政績，包括多次到訪311大地震災區、提出安倍經濟學等，最後再接回安倍彈琴影片。
1310更新：安倍晉三骨灰由遺孀安倍昭惠護送，從東京住所移送，抵達武道館。首相岸田文雄在武道館外迎接手捧骨灰盒的安倍昭惠，並帶領安倍昭惠等人步入會場，同時，自衛隊鳴炮19響弔唁。安倍骨灰盒安放在會場前方，上方則懸掛著安倍巨幅遺像。
日本政府今天下午將在東京武道館舉行前首相安倍晉三國葬，包括儀仗隊員等預計有1,390名自衛隊員參加。載著安倍骨灰的車抵達武道館時，自衛隊員將鳴炮19響致敬。
安倍國葬｜約4,300人出席
安倍國葬儀式將於本港時間下午1時開始，所需時間約3小時。日本政府原本預計出席者約有6,000人，但實際約4,300人，其中海外約700人，包括來自美國等218國家及地區、國際機構代表，其中美國副總統賀錦麗將出席。
載著安倍骨灰的車從安倍位於東京富之谷住家出發時，將約有20名自衛隊儀隊隊員在安倍家門前進行儀仗表達弔意。防衛省將安排載著安倍骨灰的車從防衛省正門前方通過。
安倍國葬｜日皇伉儷派代表出席
防衛省參考過去在武道館舉行前首相內閣暨自民黨合同葬禮的例子，除了派自衛隊儀隊進行儀仗外，當載著安倍骨灰的車抵達武道館之際，將擊出「弔炮」19聲響致敬。武道館周邊的沿街將有自衛隊員等距列隊致意，自衛隊的音樂隊也將演奏。
安倍國葬儀式大致上流程是，由治喪副委員長、內閣官房長官松野博一進行儀式開始的致詞後，奏國歌、默哀、播放安倍生前影片。然後由治喪委員長也就是首相岸田文雄、眾議院議長細田博之、參議院議長尾辻秀久、最高法院院長戶倉三郎、友人代表、前首相菅義偉發表追悼詞。
之後，日皇伉儷及上皇伉儷派代表行禮，秋篠宮伉儷、次女佳子等皇族供花，治喪委員長、喪主、遺族、眾議院議長、參議院議長、最高法院院長、友人代表、海外重要人士等獻花。最後恭送骨灰離場。
安倍國葬｜民眾到場獻花
日本政府為了讓民眾向安倍獻花致意，在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，民眾今天從當地時間上午10時至下午4時可前往獻花。武道館所在的北之丸公園周邊將實施交通管制，若不是國葬儀式相關人士或獻花民眾，無法進到九段坂公園及千鳥淵綠道。
一座獻花台前同時可以有10人獻花，獻花台共有兩座。民眾在獻花前須接受行李檢查，必要時會用金屬探測器進行安檢。
日本上一次舉行國葬是55年前，1967年前首相吉田茂的國葬，包括12國特使在內，共有73國外交使節出席。1980年前首相大平正芳的內閣暨自民黨合同葬舉行時，美國總統卡特(Jimmy Carter)等人士出席。