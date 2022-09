安倍國葬｜國葬下午舉行 首相岸田文雄致悼詞 讚揚安倍推動國家經濟(持續更新)

1443更新:首相岸田文雄代表政府致悼詞,讚揚安倍在任期間維護自由、民主、人權,在推動國家經濟上作出果斷決定。岸田文雄以英文說,「Courage is doing what is right.(勇氣就是做對的事),安倍先生,你是充滿勇氣的人」,又指安倍既是真誠、熱情的人,對朋友珍而重之,也是深愛妻子安倍昭惠的丈夫。儀式開始時,演奏完日本國歌並全場默哀後,會場播放悼念安倍的影片,以安倍彈琴作開端,接著回顧安倍從2006年首度擔任首相以來,在政壇關鍵場景的談話與重要政績,包括多次到訪311大地震災區、提出安倍經濟學等,最後再接回安倍彈琴影片。

1310更新:安倍晉三骨灰由遺孀安倍昭惠護送,從東京住所移送,抵達武道館。首相岸田文雄在武道館外迎接手捧骨灰盒的安倍昭惠,並帶領安倍昭惠等人步入會場,同時,自衛隊鳴炮19響弔唁。安倍骨灰盒安放在會場前方,上方則懸掛著安倍巨幅遺像。

日本政府今天下午將在東京武道館舉行前首相安倍晉三國葬,包括儀仗隊員等預計有1,390名自衛隊員參加。載著安倍骨灰的車抵達武道館時,自衛隊員將鳴炮19響致敬。

安倍國葬|約4,300人出席

安倍國葬儀式將於本港時間下午1時開始,所需時間約3小時。日本政府原本預計出席者約有6,000人,但實際約4,300人,其中海外約700人,包括來自美國等218國家及地區、國際機構代表,其中美國副總統賀錦麗將出席。

載著安倍骨灰的車從安倍位於東京富之谷住家出發時,將約有20名自衛隊儀隊隊員在安倍家門前進行儀仗表達弔意。防衛省將安排載著安倍骨灰的車從防衛省正門前方通過。