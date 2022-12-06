巴西24歲足球守門員酒吧與人爭執　遭連轟6槍慘死(有片)

巴西馬拉尼昂州一名年僅24歲的足球守門員，於賽後和隊友在酒吧消遣期間，與在場1名男子發生爭執，繼而動武，詎料對方二話不說掏出手槍，向他近距離連開6槍，將他擊斃。事發影片於網上曝光，據指，兩人衝突的導火線疑似是因為一場足球賽。

《太陽報》(The Sun)報道，24歲守門員Adriano Ferreira Santos上月24日和隊友在Bequimao足球場參加比賽後，與隊友到附近酒吧消遣。網上影片顯示，身穿粉紅色球衣的Santos走到畫面中，左邊身穿灰色背心的男子先是吞下一大口啤酒，突然出拳打向Santos頭部，Santos閃身避過後立即向對方回以一個右勾拳，對方失平衡向後退了幾步，竟然在褲袋掏出一把手槍，Santos追上前將男子逼退到後方的雪櫃，男子先開了一槍沒有擊中Santos，但他接著死命扣著Santos，近距離連開多槍，Santos隨即倒地。酒吧其他客人見狀紛紛驚慌逃出酒吧，開槍的男子卻冷靜非常，先將手槍放回褲袋，並將一支一直拿在手的啤酒放在桌上後離開現場。

Santos 身中 6 槍失血過多當場死亡 報道指，Santos身中6槍，失血過多，當場被宣告死亡。當地警方經調查後，於事發後2天將疑犯拘捕，疑犯承認犯案並還押候審。據指，他和Santos是因當天的足球賽中一場誤會而引起衝突，但動機仍在調查。