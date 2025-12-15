昂山素姬兒子稱「她可能已死了」透露失聯兩年

緬甸前領袖昂山素姬的阿里斯近日在東京接受路透社專訪時表示，自2021年軍事政變後，他已多年未獲准與母親聯繫，對於現年80歲的翁山蘇姬健康狀況一無所知，擔憂「她可能已經死了」。

昂山素姬近年持續仍被軍政府關押，阿里斯透露，最後一次收到母親手寫信已是兩年前，信中提及在奈比多監獄忍受極端氣溫的煎熬，也得知她臨心臟、骨骼與牙齦等多重健康問題，「她完全無法與律師團隊聯繫，更遑論家人。她說不定已經離世」。