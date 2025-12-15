昂山素姬兒子稱「她可能已死了」透露失聯兩年

緬甸前領袖昂山素姬的阿里斯近日在東京接受路透社專訪時表示，自2021年軍事政變後，他已多年未獲准與母親聯繫，對於現年80歲的翁山蘇姬健康狀況一無所知，擔憂「她可能已經死了」。
昂山素姬近年持續仍被軍政府關押，阿里斯透露，最後一次收到母親手寫信已是兩年前，信中提及在奈比多監獄忍受極端氣溫的煎熬，也得知她臨心臟、骨骼與牙齦等多重健康問題，「她完全無法與律師團隊聯繫，更遑論家人。她說不定已經離世」。
雖然他批評緬甸軍政府計劃於12月28日舉行的「虛假選舉」，但也認為這可能是促使軍方釋放或改為軟禁母親的契機，「若敏昂萊(軍方領袖)想利用她來安撫民眾，至少會是轉機。」
訪日冀日本等國向緬甸軍政府施壓
阿里斯今次赴日，會晤多位日本政界人士及政府官員。他擔心，在世界各地衝突頻傳之際，外界已逐漸忘記緬甸，故試圖利用即將到來的大選，敦促日本等外國政府對緬甸軍政府施加更大壓力，呼籲釋放母親，「過去國際社會對我母親仍高度尊重時，世界較難對緬甸發生的事視而不見。但自從她因若開邦(Rakhine)危機地位受到削弱，情勢已經不同了。」阿里斯是英國公民，直到幾年前一直低調行事，他堅稱母親並未「共謀」聯合國所指軍方於2016至17年在若開邦針對羅興亞人的種族滅絕行動。