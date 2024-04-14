澳洲悉尼斬人案｜40歲兇手身份曝光 曾任男伴遊自稱「健美俊朗」年少時患精神病 

澳洲悉尼商場Westfield Bondi Junction Shopping Centre昨日發生的隨機斬人案，造成至少7死12傷，刀手最終被趕抵的女警擊斃。當局調查後指，行兇男子是40歲的Joel Cauchi，生前有精神病紀錄，案件不涉及恐怖主義或意識形態，家人稱他於少年時期已患精神病。有報道指，Cauchi曾任英語補習老師，亦曾在網上刊登男伴遊廣告，稱可為男女顧客帶來「歡樂時光」(fun time)。

當地警方表示，兇徒親友看到新聞片段後，主動聯絡警方，確認兇徒身份。家人指對其血腥行逕感崩潰及駭人，直言目前仍在了解究竟他為何要這樣做，並指Cauchi在青少年時期起有精神問題。

澳洲悉尼斬人案｜曾在多個伴遊網站刊登廣告「搵客」

英媒報道指，Cauchi曾在多個男伴遊網站刊登廣告「搵客」，在廣告中自稱「運動型及俊朗」、以悉尼為基地，欲尋找「歡樂時光」，並指名可提供多種「閉門活動」。另據Cauchi的社交平台資料，他在澳洲圖翁巴(Toowoomba)長大，並自稱曾任英語導師；他亦是滑浪愛好者，上周才在一個悉尼Facebook群組發文，問有沒有人有興趣跟他在Bondi一起滑浪，又曾上網找人在悉尼西部市郊合宿，說「喜愛結識新朋友及到訪有趣的新地方」(I love meeting new people and seeing new interesting places!)。