澳洲悉尼斬人案｜40歲兇手身份曝光 曾任男伴遊自稱「健美俊朗」年少時患精神病 

澳洲悉尼斬人案|曾在多個伴遊網站刊登廣告「搵客」

英媒報道指,Cauchi曾在多個男伴遊網站刊登廣告「搵客」,在廣告中自稱「運動型及俊朗」、以悉尼為基地,欲尋找「歡樂時光」,並指名可提供多種「閉門活動」。另據Cauchi的社交平台資料,他在澳洲圖翁巴(Toowoomba)長大,並自稱曾任英語導師;他亦是滑浪愛好者,上周才在一個悉尼Facebook群組發文,問有沒有人有興趣跟他在Bondi一起滑浪,又曾上網找人在悉尼西部市郊合宿,說「喜愛結識新朋友及到訪有趣的新地方」(I love meeting new people and seeing new interesting places!)。