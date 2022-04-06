烏克蘭局勢｜俄指控布查平民遭殺害造假 BBC逐一擊破

烏克蘭城鎮布查(Bucha)平民被殺害的圖像震撼國際，聯合國秘書長古特雷斯已促請就事件展開獨立調查。俄軍從烏克蘭城鎮布查(Bucha)撤離後，當地屍橫遍野照片和片段陸續湧現，到當地的各傳媒記者也見到街上散布遺體。烏克蘭指控俄羅斯「蓄意屠殺」，但俄羅斯卻指控烏方在俄軍撤走後插贓嫁禍，並就有關屍橫遍野的片段作出連串反駁。英國廣播公司(BBC)刊文逐一擊破俄政府的反駁。

網上有片段顯示，汽車駛經布查街道時，兩旁路邊散布屍體。俄羅斯駐加拿大大使館在Twitter轉載有關片段，指加拿大被虛假的片段愚弄，指片中布查鎮的屍體是假的。帖文指以慢速播放片段，可見「屍體」的手郁動，汽車經過後他坐起身(可從車側倒後鏡見到)。有關慢速片段在親俄的社交網帳號流傳；BBC稱，該片段畫面粗糙，但細心觀看分析，他們所說的屍體郁動手臂，其實是汽車擋風玻璃右下角的污漬或雨點。

另一點俄羅斯所指是在同一片段，於車側倒後鏡可見到屍體「坐來起」，但慢速播放片段可見是倒後鏡將屍體扭曲變形，後面的房屋同樣變形。文中附加一段網上片段，可見車側倒後鏡如何將折射物體的影像扭曲。

屍體無僵硬

俄羅斯外交部在Twitter貼文稱，另一令人關注是烏克蘭政府發放的屍體照片，那些屍體經過了最少4天卻不會僵硬。根據烏軍所說，俄羅斯在3月31日凌晨離開，而俄羅斯則稱俄軍在3月30日撤走。人死了數小時後，遺體會經歷僵硬化過程，肌肉會收縮和僵硬。BBC徵詢了科學鑑證病理學家，有關屍體經過4天後是否一定會僵硬。其中一人曾參與科索沃及盧旺達戰爭罪行調查，他匿名受訪稱，經過4天後屍身僵硬過程「通常已消退」。根據網上資料，屍體在死後在30分鐘至2小時內會開始硬化，9小時至12小時完全僵硬，並於30小時後軟化，70小時後將恢復原樣，惟溫度和濕度將影響硬化過程。

俄羅斯又指布查鎮內發現的遺體「沒有屍體典型污漬」，BBC稱不清楚有關講法真正意思，病理學家就指中槍死者或遭其他暴力行為所殺人士的外觀會因所使用武器而有所不同，開槍距離也會影響。另外，如果穿了冬衣厚衣服，死者背後可能不會出現一灘血。俄羅斯的說法可能是指屍體無出現紅點或變紫，那通常因為血液停止在體內流動出現，但單憑照片或難以看見。