烏克蘭局勢｜澤連斯基禁11個反對黨活動　並延長戒嚴令

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已踏入第26日。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)簽署法令，將戒嚴令從本月26日起再延長多30天，並禁止11個反對黨的活動，包括最高議會第二大政黨，聲稱他們勾結俄羅斯。

根據緊急法例，部分與俄羅斯有關連的烏克蘭政治組織將被禁止活動，司法部將對違反禁令的人士或組織採取行動。公告列出11個反對派的名稱，包括Opposition Platform - For Life、Shariy Party、Nashi、Opposition Bloc、Left Opposition、Union of Left Forces、State、Progressive Socialist Party of Ukraine、Socialist Party of Ukraine、Socialists Party及Volodymyr Saldo Bloc。