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國際
2022-03-21 13:52:00

烏克蘭局勢｜澤連斯基禁11個反對黨活動　並延長戒嚴令

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已踏入第26日。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)簽署法令，將戒嚴令從本月26日起再延長多30天，並禁止11個反對黨的活動，包括最高議會第二大政黨，聲稱他們勾結俄羅斯。

澤連斯基禁11個反對黨活動，並延長戒嚴令。(資料圖片)

澤連斯基禁11個反對黨活動，並延長戒嚴令。(資料圖片)

根據緊急法例，部分與俄羅斯有關連的烏克蘭政治組織將被禁止活動，司法部將對違反禁令的人士或組織採取行動。公告列出11個反對派的名稱，包括Opposition Platform - For LifeShariy PartyNashiOpposition BlocLeft OppositionUnion of Left ForcesStateProgressive Socialist Party of UkraineSocialist Party of UkraineSocialists PartyVolodymyr Saldo Bloc

(左)Viktor Medvedchuk、穆拉耶夫。(資料圖片)

(左)Viktor Medvedchuk、穆拉耶夫。(資料圖片)

普京為被禁其中一黨黨魁女兒教父

其中Opposition Platform - For Life為最高議會第二大政黨，在最高議會450個議席中佔44席，黨魁Viktor Medvedchuk與俄羅斯總統普京關係密切，其女兒Dasha Medvedchuk的教父為普京。此外，另一政黨Nashi的領導者、前最高議會議員穆拉耶夫(Yevhen Murayev)，曾於1月被英國外交部指為，俄羅斯計劃在烏克蘭建立傀儡政府的可能人選之一，穆拉耶夫否認。

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