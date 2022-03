烏克蘭局勢｜澤連斯基禁11個反對黨活動　並延長戒嚴令

根據緊急法例,部分與俄羅斯有關連的烏克蘭政治組織將被禁止活動,司法部將對違反禁令的人士或組織採取行動。公告列出11個反對派的名稱,包括Opposition Platform - For Life、Shariy Party、Nashi、Opposition Bloc、Left Opposition、Union of Left Forces、State、Progressive Socialist Party of Ukraine、Socialist Party of Ukraine、Socialists Party及Volodymyr Saldo Bloc。