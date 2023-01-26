烏克蘭局勢｜美德等國宣布向烏提供主戰坦克　俄方：將如其他坦克一樣焚毀

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近１年。隨著多個西方國家宣布將向烏克蘭提供主戰坦克，美國總統拜登周三(25日)亦宣布，將向烏克蘭提供31輛M1艾布拉姆斯坦克(M1 Abrams)。烏克蘭表示歡迎。俄羅斯指，向烏方提供坦克的決定極其危險，又指坦克將焚毀，只會浪費金錢。

波蘭日前正式向德國申請提供豹2主戰坦克(Leopard 2)予烏克蘭，報道指數量多達14架。德國政府周三通報，決定向烏方提供14輛豹2主戰坦克，同時同意盟友向烏克蘭提供德國製造的豹2型主戰坦克。挪威亦宣布，將向烏克蘭提供豹2型坦克，作為西方援助的一部分，但沒有說明將提供坦克的數量。

拜登同日在白宮感謝德國提供豹2型坦克的決定，同時宣布將向烏克蘭提供總值4億美元的31輛M1艾布拉姆斯主戰坦克。他強調，美方付運坦克和其他大規模軍事援助，是為了協助烏克蘭防衛和保護領土，對俄羅斯不構成進攻性威脅。拜登說，美方的坦克可改善烏克蘭在開闊地形的機動能力。白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)說，美方的坦克可能需時多個月才可抵達目的地，他又說，烏克蘭需要為天氣好轉和俄羅斯攻勢加快做好準備。 烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克(Andriy Yermak)歡迎美國和德國提供重型坦克協助對抗俄羅斯。他形容這是歷史性一天，將決定烏克蘭未來的勝利。