父買八爪魚給兒子作生日禮物 竟爆生50隻BB 家不成家大崩潰

美國一位父親因兒子由細到大都嚷著想要一隻八爪魚，終決定在兒子9歲生日時達成他這個願望，殊不知卻買中了一隻準備產卵的「八爪魚乸」，一生就是50隻蛋，搞到家裡「家不成家」！
住在俄克拉何馬州的36歲的牙醫Cameron Clifford表示，兒子Cal簡直是八爪魚狂迷，「每個生日、每個聖誕、每個假期，他都說『我只想要八爪魚』」。去年10月，Clifford為了達成Cal的願望，從當地一水族店買了一隻「加州雙斑蛸」(California two-spot octopus)八爪魚，並預先將牠命名為Terrence。
Cal知道自己即將願望成真時，高興得哭了起來，之後他與爸爸興高采烈地為迎接八爪魚做準備，買了一個咸水大魚缸、水循環系統以及食糧等。八爪魚Terrence到家時，二人沒料到牠的體積較想像中大，但「驚喜」還在後頭。
養八爪魚｜專家起初以為卵子未受精 結果錯了
兩個月後，Clifford發現改了男性名字Terrence的八爪魚，竟然產卵了，且為數不少，他才知道Terrence是雌性。他立即向專家查詢，而專家當時告訴他那些卵子應該未受精，不會孕育出八爪魚BB。然而在今年2月的一個晚上，Clifford拿起其中一隻蛋，「我不小心弄破了，然後有一滴液體噴出來，在我眼前散開，當中有一些些細小的觸鬚，並且游動起來」。
養八爪魚｜50隻八爪魚BB迫爆浴室
結果一那些八爪魚卵，化成了50隻八爪魚寶寶。Clifford只好把牠們逐隻隔離，令浴室變成了「八爪魚育嬰室」，佔去了大部分空間；而再兩個月過去，有約半數八爪魚寶寶成功存活，Clifford正忙於聯絡水族展覽館及研究設施，冀為八爪魚寶寶找到新家，忙得他焦頭爛額，「我們會想辦法令牠們繼續生存，並負起責任。雖然我們沒有一個具體的計劃，但到目前為止我們做得還不錯。」此外，Clifford還花了數千美元用於買貝類、螃蟹和蝸牛等八爪魚食糧，並須應付因咸水濺出令地毯弄髒，甚至引起小型的電器起火。
專家指出，雌性八爪魚產卵後，壽命亦將盡，而目前Terrence仍然健在。Clifford慨嘆，「牠只能獨自在魚缸裡度過餘生，牠可能會在幾周內死亡，儘管我對牠的假設一直都是錯的」。