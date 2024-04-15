父買八爪魚給兒子作生日禮物 竟爆生50隻BB 家不成家大崩潰

美國一位父親因兒子由細到大都嚷著想要一隻八爪魚，終決定在兒子9歲生日時達成他這個願望，殊不知卻買中了一隻準備產卵的「八爪魚乸」，一生就是50隻蛋，搞到家裡「家不成家」！

住在俄克拉何馬州的36歲的牙醫Cameron Clifford表示，兒子Cal簡直是八爪魚狂迷，「每個生日、每個聖誕、每個假期，他都說『我只想要八爪魚』」。去年10月，Clifford為了達成Cal的願望，從當地一水族店買了一隻「加州雙斑蛸」(California two-spot octopus)八爪魚，並預先將牠命名為Terrence。

Cal知道自己即將願望成真時，高興得哭了起來，之後他與爸爸興高采烈地為迎接八爪魚做準備，買了一個咸水大魚缸、水循環系統以及食糧等。八爪魚Terrence到家時，二人沒料到牠的體積較想像中大，但「驚喜」還在後頭。

