疫情｜歐盟擬要求來自中國旅客出發前需檢測　白宮：中國無理由報復

歐盟開會討論應對中國疫情的措施，大部分成員國同意來自中國的旅客要在出發前進行檢測，對於中國表示可能就針對中國的入境措施採取對等措施回應，美國指中國沒理由進行報復。

歐盟衞生安全委員會周二召開會議，討論應對中國新冠疫情措施。歐盟委員會初步提出建議來自中國航班的乘客佩戴口罩，監測來自中國航班的污水以及加強檢測及病毒基因排序等工作。歐盟委員會發言人會後指，大部分成員國贊成要求由中國出發的旅客在出發前檢測，並以一致協調方式應對中國疫情。歐盟輪任主席國瑞典則指，由中國入境的旅客要預備在短時間內接獲有關通知。

白宮：對中國旅客實施入境防疫措施是合理做法

現時多國對抵境中國旅客實施入境限制，其中美國要求周四(5日)開始，來自中港澳的旅客，須提供核酸檢測陰性證明。白宮發言人尚皮埃爾(Jean-Pierre)表示，全球各地都採取審慎的衛生措施保護公民，隨著中國新冠感染病例激增，基於公共衞生和科學，向中國旅客實施入境防疫措施是合理的做法，北京沒有理由對美國和其他實施入境限制措施的國家進行報復，她指出，世界衞生組織(WHO)已呼籲中國公佈更多數據，協助識別潛在的新冠病毒變異株。

美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)強調，有關措施是基於科學，有非常穩固的公共衛生基礎，並指中國的本土新冠病例激增，中方通報的流行病學與病毒基因序列不夠充分且缺乏透明度，引發非常嚴重的公共衛生問題。