盡忠任職快餐店20年 唐氏員工慘被即時解僱 經理一句說話犯眾憎

在一間公司任職20年,話炒就炒,不少人都會認同公司太無人情味。美國北卡羅來納州一間Wendy's快餐店,近日就引發眾怒,事關該店經理把任職足足20年且每日熱情不變的51歲員工即時解僱。該名員工患有唐氏綜合症,據報不明白「被解僱」的意思,還期望有天可在店裡舉辦「退休派對」,家人把在網上公布消息後,獲大批網民聲援。

51歲的Dennis Peek在北卡州的加斯頓縣(Gaston County)一間Wendy's工作,他說︰「那裡有很多東西吃,而且都是好東西。我最愛的是Baconator(煙肉芝士漢堡)……我愛在Wendy's上班」。家人說,過去20年來他都期待返工,跟同事及顧客聊天,「上班總令他興奮,他愛看到人們進店跟他說話,他喜歡與別人互動」。

據報Peek的夢想是希望在該店做到退休,然後舉辦退休派對。但日前經理突然下解僱令,且不設通知期,犯眾憎的是他稱原因是「他做不到正常員工能做的職責」(he was unable to perform the duties of a normal person's job),希望改聘能應付更大工作量的員工。

家人怕Peek傷心,都不敢向他解釋被解僱的真相。他的姊姊在網上公開事件,直言想為Peek發聲,「他不明白有人針對他。他不明白自己受不公平對待。他不明白這種事。這令我心碎。」批評店方管理層不知這樣解僱他,會令他深受傷害。

事件旋即引發關注,據報餐廳起初稱Peek可回去工作,但其後姊姊透露,店方指願意讓Peek可在店裡舉辦他夢寐以求的盛大退休派對,店方將承擔一齊協助及費用,姊姊認為這對Peek來說是最好結果,因此接受。